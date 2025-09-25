거래량 약 6개월 만에 최저

[헤럴드경제=김유진 기자] 달러·원 환율이 야간 거래에서 상승 폭을 확대하며 약 4개월 만에 1400원대에서 마감했다.

독일의 기업심리가 약해진 데 따른 유로 약세에 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 신중론이 더해진 결과로 풀이된다.

25일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 11.2원 오른 1403.8원에 거래를 마쳤다. 지난 5월 14일 야간 거래 종가(1404.5원) 이후 가장 높은 수준이다. 1400원대 종가는 지난 5월 16일(1400.0원) 이후 처음이다.

이번 장 주간 거래(오전 9시~오후 3시30분) 종가 1397.5원과 비교하면 6.3원 높아졌다. 달러·원 환율은 런던장에서 독일의 기업심리 지표 약화에 따른 유로 약세와 맞물려 1400원 안팎에서 뉴욕장에 진입했다.

독일 Ifo 경제연구소에 따르면 9월 독일의 기업환경지수는 87.7로, 시장 예상치(89.4)를 밑돌았다. 전달(89.0)보다도 1.3포인트 낮아졌다.

달러는 뉴욕장에서도 파월 의장의 신중론에 따른 미 국채 금리 상승세와 연동해 강세 압력을 받았다. 이에 달러-원 환율은 장중 1405.5원까지 오르기도 했다.

파월 의장은 전날 “단기적으로 인플레이션 위험은 상방으로, 고용 위험은 하방에 치우친 상황”이라며 “이는 어려운 상황으로, 양쪽 모두 위험이 있다는 것은 위험 없는 길이 없다는 뜻”이라고 말했다.

스테이트스트리트의 마빈 로 선임 글로벌 시장 전략가는 “달러는 대부분의 주요 10개국(G10) 통화에 대해 약간 강세를 보이고 있지만, 여전히 불안정하고 박스권에 머물러 있다”고 평가했다.

오전 2시28분께 달러-엔 환율은 148.712엔, 유로·달러 환율은 1.17398달러였다. 역외 달러-위안 환율은 7.1381위안에서 거래됐다.

엔·원 재정환율은 100엔당 943.81원, 위안-원 환율은 196.78원으로 집계됐다. 이날 달러·원 환율 장중 고점은 1405.5원, 저점은 1392.7원으로, 변동 폭은 12.8원을 기록했다.

야간 거래까지 총 현물환 거래 규모는 서울외국환중개와 한국자금중개 합산 102억2400만 달러로, 지난 3월 28일(90억3100만 달러) 이후 가장 적었다.