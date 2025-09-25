韓 국방장관 20여년만의 이라크 방문 총리 예방, 국방·내무장관과 별도 회담

[헤럴드경제=신대원 기자] 이라크를 방문 중인 안규백 국방부 장관이 한-이라크 간 국방·방산협력 확대 방안 등에 대해 논의했다.

안 장관은 24일(현지시간) 바그다드에서 무하마드 시아 알 수다니 총리를 예방하고 양국 협력 확대에 대해 의견을 교환했다.

안 장관은 먼저 “이라크는 우리나라의 4대 원유 수입원으로 대한민국 에너지 안보의 협력국으로서 상호호혜적인 발전을 도모해 왔다”고 밝혔다.

이라크는 작년 기준 1억 배럴로 한국의 4대 원유 수입원으로 자리매김하고 있다.

알 수다니 총리는 지난 50여년 간 이라크 국가 발전과 재건에 기여해 온 한국의 역할을 평가하면서 “지금까지 긴밀하게 이어져 온 양국 관계를 국방·방산협력 분야로 더욱 확대해 나가길 기대한다”고 말했다.

아울러 안 장관은 같은 날 오전 타벳 모하메드 사이에드 알 아바시 이라크 국방부장관, 압둘 아미르 알 샤마리 이라크 내무부장관과 각각 회담을 가졌다.

한-이라크 국방장관회담에선 이라크 평화 재건을 위한 자이툰 부대 파병을 계기로 시작된 양국 국방협력 성과를 높이 평가하고, 인적·군사교육교류 확대와 이라크 해군·공군기지 건설 등 양국 간 국방·방산협력 확대 방안에 대해 논의했다.

안 장관은 이어 알 샤마리 이라크 내무부 장관과 군사교육교류와 국경지대 과학화 경계시스템 등 양국 협력 강화 방안에 대해 의견을 나눴다.

이라크 내무부는 국내치안을 비롯해 출입국과 국경경비, 재난대응 등을 담당하며 연방경찰과 국경수비대 등 준군사조직체계를 운영하고 있다.

안 장관은 “대한민국 국방장관으로서 약 20년 만의 이라크 방문을 뜻깊게 생각한다”며 “한국과 이라크 간의 관계가 앞으로도 에너지, 건설뿐만 아니라 국방·방산협력 등 더욱 다양한 분야에서 강화되기를 희망한다”고 강조했다.