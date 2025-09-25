AI·저출생·고령화 ‘삼중 도전’ 속 인적자원 혁신 전략 모색 코엑스마곡서 이틀간…강연·체험·경진대회 등 다채롭게 진행

[헤럴드경제=김용훈 기자] “AX(인공지능 전환) 시대, 인적자원개발은 선택이 아니라 생존입니다.”

고용노동부와 한국산업인력공단은 25일 서울 강서구 코엑스마곡 르웨스트홀에서 ‘2025 제19회 인적자원개발(HRD) 콘퍼런스’를 개막했다. ‘AX시대, 내일을 여는 HR’을 주제로 열린 이번 행사는 26일까지 이틀간 진행된다.

이번 콘퍼런스는 국내외 HRD·HRM 전문가, 기업·공공기관 관계자 등 수천 명이 참여해 20개 강연과 콘서트, 체험행사 등을 통해 인적자원개발 전략을 공유하는 자리다.

개막 기조연설에 나선 김태유 서울대 명예교수는 “저출생·고령화라는 인구 위기와 AX·북극항로 개통이라는 문명사적 기회가 동시에 찾아왔다”며 “세상의 패권에 도전하기 위해서는 인적자원개발이 필수”라고 강조했다.

둘째 날에는 이형우 마이다스그룹 회장과 최원호 자인연구소 대표가 ‘사람이 답이다: 역량 중심 HR경영’을 주제로 발표한다. 장동선 뇌과학자는 ‘AI 시대의 미래’를 뇌과학적 관점에서 풀어낼 예정이다.

행사장에는 AR·VR 기반 훈련 신기술관, 디지털 국가자격 체험존, 대한민국 명장전 등 다양한 체험 부스가 마련됐다. 16개 기업 홍보부스에서는 최신 인사관리 기법이 소개되고, 기업 HRD 상담소에서는 맞춤형 교육훈련 컨설팅을 제공한다.

부대행사도 풍성하다. 일학습병행 우수사례, 사업주 직업능력개발훈련 경진대회, 국가자격 취득자 공모전 시상식 등이 이어지며, 산업별 인적자원개발위원회(ISC) 출범 10주년 기념행사도 열린다.

임영미 노동부 직업능력정책국장은 “AX와 인구구조 변화라는 거대한 파고 속에서 인적자원개발 투자는 국가·기업·개인의 생존 문제”라며 “특히 중소기업 맞춤형 훈련을 확대해 현장의 성장을 지원할 것”이라고 말했다.