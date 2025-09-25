[헤럴드경제=신동윤 기자] 원/달러 환율이 야간 거래에서 상승 폭을 확대하며 약 4개월 만에 1400원대에서 마감했다.

환율이 치솟으며 국내 증시 ‘큰손’ 외국인 투자자의 국내 증시 매력도가 저하될 수 있단 우려도 나온다. 최근 코스피 순매수 행진을 벌이며 ‘코스피 불장’을 외국인이 주도하고 있는 만큼, 환율 부담에 따른 투심 약화가 ‘사상 최고치’ 랠리를 펼치며 강세를 보여 온 국내 증시엔 부담으로 작용할 수 밖에 없단 지적 때문이다.

25일(한국시간) 새벽 2시 원/달러 환율은 전장 서울환시 종가 대비 11.20원 오른 1403.80원에 거래를 마쳤다. 지난 5월 14일 야간 거래 종가(1404.50원) 이후 가장 높은 수준이다. 1400원대 종가는 지난 5월 16일(1400.00원) 이후 처음이다.

이번 장 주간 거래(9시~오후 3시 반) 종가 1,397.50원 대비로는 6.30원 높아졌다.

원/달러 환율은 런던장에서 독일의 기업심리 지표 약화에 따른 유로 약세와 맞물려 1400원 안팎으로 뉴욕장에 진입했다.

Ifo 경제연구소에 따르면 9월 독일의 기업환경지수는 87.7로 시장 예상치 89.4를 하회했다. 전달(89.0) 대비로는 1.3포인트 내려갔다.

달러는 뉴욕장에서도 파월 의장의 신중론에 따른 미 국채 금리 상승세와 연동해 지속해 강세 압력을 받았다. 이에 원/달러 환율은 장중 1405.50원까지 올라서기도 했다.

파월 의장은 전날 “단기적으로 인플레이션 위험은 상방으로, 고용 위험은 하방에 치우친 상황”이라며 “이는 어려운 상황으로 양쪽에 위험이 있다는 것은 위험 없는 길이 없다는 뜻”이라고 말했다.

마빈 로 스테이트스트리트 선임 글로벌 시장 전략가는 “달러는 대부분의 주요 10개국(G10) 통화에 대해 약간 강세를 보이고 있지만, 여전히 불안정하고 박스권에 머물러 있다”고 평가했다.

이날 전체로 원/달러 환율 장중 고점은 1405.50원, 저점은 1392.70원으로, 변동 폭은 12.80원을 기록했다.

증권가에선 달러 강세가 심화하거나 중장기적으로 이어질 경우 국내 증시엔 큰 부담으로 작용할 수밖에 없다는 지적이 나온다. 일반적으로 원/달러 환율이 상승하면 외국인 투자자로선 환차손에 대한 우려 탓에 한국 증시에 대한 매력도가 떨어지는 것으로 알려져 있다.

최근 사상 최고점을 연달아 새롭게 찍었던 코스피 강세장도 외국인 투자자의 강력한 순매수세가 주도했다는 점을 고려한다면, 외국인 투자자의 투심 약화는 국내 증시엔 큰 부담이 될 수밖에 없는 지점이다.

외국인은 새 정부 출범을 앞둔 5월부터 ‘사자’로 전환, 현재까지 5개월째 순매수를 이어가고 있으며, 특히 9월 들어서는 반도체와 대형주를 중심으로 약 7조원의 매수 우위를 기록 중이다.

한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 전날 장 마감 기준으로 외국인의 국내 상장사 주식보유액은 총 1019조7012억원으로 집계됐다. 이는 유가증권시장과 코스닥, 코넥스 3개 시장 전체 시가총액(3315조7288억원)의 30.75%에 해당하는 규모다. 지난달 말까지만 해도 29.46%였던 국내 주식시장의 외국인 보유주식 비중은 15일 30.07%로 1년 만에 처음 30%선을 넘어섰고, 이후에도 꾸준한 확대 흐름을 이어가고 있다.

전날 코스피 시장에서 외국인은 2497억원어치 주식을 순매도하며 코슾 지수를 3거래일 만에 끌어 내렸다. 외국인은 코스피200선물시장에서도 3123억원 순매도했다.

한 증권업계 관계자는 “전날의 경우 외국인의 국내 증시 순매도세가 환율을 끌어 올렸다”면서 “올라간 환율 탓에 외국인 투자자의 투심이 약화하고, 또 다시 발생한 순매도세로 환율이 상승하는 악순환에 빠지지 않는지 유의해야 한다”고 지적했다.

전문가들은 3500억달러 대미투자 압박 등 한미 통상협상 불확실성 역시 최근 원화 약세 압력으로 작용하고 있다고 평가한다.

다만, 낙관적인 분석을 내놓는 분석가들도 있다.

박상현 iM증권 연구원은 “국내 증시가 사상 최고치를 경신 중이지만 달러 환산 코스피 지수는 아직 최고치에 크게 못 미친다”고 강조했다. 특히 미국의 기준금리 인하 사이클이 재개된 상황을 고려하면 원화 가치가 연말로 갈수록 강세 흐름을 보일 가능성이 크다면서 “이는 글로벌 투자자 입장에선 국내를 포함한 아시아 주요 증시에 긍정적 시각을 유지할 수 있는 동력”이라고 말했다.