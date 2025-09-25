[헤럴드경제=조범자 기자] 배드민턴 여자단식 1위 안세영(삼성생명)이 2년 만의 코리아오픈 정상 탈환을 향해 힘차게 출발했다.

안세영은 24일 수원실내체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자단식 32강에서 말레이시아의 카루파테반 레트샤나(37위)를 36분 만에 2-0(21-14 21-9)으로 가볍게 제압했다.

지난 21일 중국 선전에서 끝난 BWF 월드투어 슈퍼 750 중국 마스터스에서 우승을 차지한 뒤 불과 사흘만에 출전한 안세영은 1게임 초반 6-8로 뒤졌지만 내리 6점을 따내며 흐름을 뒤집었고 어렵지 않게 첫 게임을 따냈다. 2게임에서는 초반부터 연속 득점으로 주도권을 잡은 끝에 경기를 마무리했다.

안세영은 2022년, 2023년 이 대회 2연패를 달성했지만 지난해엔 파리 올림픽 금메달을 따낸 뒤 무릎 부상 등을 이유로 대회에 불참했다.

이번 대회엔 세계랭킹 2위 왕즈위, 3위 한웨, 그리고 ‘천적’으로 불리는 5위 천위페이(이상 중국) 등이 모두 불참한 가운데 안세영이 가장 유력한 우승 후보로 꼽힌다.

안세영이 이번 대회에서도 정상에 오를 경우 올해 8번째 국제대회 우승 트로피를 들어 올리게 된다.

남자복식 세계랭킹 1위의 ‘황금 콤비’ 김원호와 서승재(이상 삼성생명)도 여유 있게 첫 관문을 통과했다.

이들은 말레이시아 출신 고 웨이 쉠과 조를 이룬 최솔규(요넥스)를 단 38분 만에 2-0(21-15 21-14)으로 제압해 16강행 티켓을 따냈다.

강력한 우승 후보인 김원호-서승재 조도 이 대회 정상에 오를 경우 올해 8승째를 따내게 된다.