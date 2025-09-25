제품 경쟁력 강화 취지

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스와 전략적 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 오드타입, 위찌, 무신사 스탠다드 뷰티, 레스트앤레크레이션 뷰티 등 무신사 뷰티가 선보이는 자체 브랜드의 전문성을 강화하기 위해 추진됐다.

무신사의 브랜드 기획력과 코스맥스의 연구개발(R&D) 및 제조 역량을 결합해 뷰티 제품 경쟁력을 강화하려는 취지다. 양사는 신규 원료 공동 개발, 신제품 관련 신기술 및 제형 개발 협업, 무신사 뷰티 브랜드의 코스맥스 차이나 생산 프로젝트 공동 수행 등 다각적인 협력을 진행할 예정이다.

또 무신사는 이번 협력을 통해 코스맥스의 독자 기술인 ‘화이트 플러스좀’을 적용한 새로운 미백 기능성 원료를 개발해 무신사 뷰티 자체 브랜드의 신제품을 출시할 예정이다.

최재영 무신사 커머스부문장은 “글로벌 1위 화장품 ODM 기업인 코스맥스와 협업을 통해 무신사의 뷰티 제조 역량을 한층 높일 수 있을 것으로 기대한다”라며 “신규 기술을 적용한 차별화된 제품으로 고객에게 새로운 가치를 선보일 것”이라고 말했다.