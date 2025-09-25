세계 각국 음식과 문화 체험

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)가 오는 9월 27일 11시부터 18시까지 서울 석관초등학교 앞 도로와 운동장 일대에서 다문화와 청년이 주인공이 되는 ‘2025 성북 거리문화축제 <다다페스타>’를 개최한다고 밝혔다.

<다다페스타>는 ‘다양한 사람들이 다 같이 즐기는 축제’라는 취지 아래 이주민과 다문화가정, 지역 청년과 대학생 등이 함께 어울리며 문화를 나누는 성북구 대표 거리문화축제다.

올해로 두 번째 열리는 다다페스타는 세계 각국의 음식과 문화를 직접 체험할 수 있는 ‘다다푸드마켓’을 전면에 내세운다. 베트남, 중국, 일본, 네팔, 몽골, 라틴, 이탈리아 등 다양한 나라에서 온 지역 다문화 커뮤니티가 직접 참여해 부스를 꾸린다.

또한, 한예종과 동덕여대 등 지역 대학생들이 예술가로 참여하는 ‘다다아트마켓’에서는 학생들이 제작한 유리공예와 도자기 등 예술품 전시·판매, 3D프린터와 국제문화교류 동아리 활동 체험, 단편영화 상영 등 청년의 기운을 느낄 수 있다. 직접 참여형 프로그램으로 구성된 ‘다다랜드’에서는 세계 각지의 전통 의상과 놀이를 체험할 수 있고, 어린이와 가족이 협동해 운영하는 어린이 벼룩시장도 열린다.

지역의 다양한 기관과 연계한 체험 부스, 공정무역 상품 전시, 그리고 라오스 원단으로 이주민 여성이 만든 공예품 등도 만날 수 있다.

이승로 성북구청장은 “올해 다다페스타는 다문화가정, 청년, 지역주민 모두가 함께 어울리고 소통하는 화합의 장”이라며 “청년과 다문화가 주도하는 성북만의 특별한 문화를 계속 만들어가겠다”고 밝혔다.