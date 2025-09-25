롯데멤버스 ‘라임’, 추석 계획 설문 결과 공개 추석 선물 1위 용돈, 1인당 평균 10만~20만원 64% “차례 안 지낸다”…전년比 16% 늘어

[헤럴드경제=강승연 기자] 성인 절반 가까이는 최장 10일 간의 추석 연휴에 여행을 떠나는 것으로 나타났다. 차례를 지내지 않는 비율도 60%를 넘어섰다.

롯데멤버스는 25일 자체 리서치 플랫폼 ‘라임’을 통해 추석 계획 설문조사 결과를 공개했다. 이번 설문은 지난달 28~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행됐다.

이번 조사에서 응답자의 47.4%는 연휴 계획으로 ‘여행을 떠난다’고 답했다. 이중 국내 여행은 전년 대비 20.6%포인트 상승한 30.5%, 해외 여행은 10.5%포인트 상승한 16.9%로 조사됐다.

‘고향·부모님 댁을 방문한다’, ‘가정 내 휴식을 취한다’는 답변은 각각 동일하게 41.3%로 뒤를 이었다.

국내 인기 여행지는 강원도(27.2%), 경상도(26.6%), 제주도(25.9%) 순으로 나타났으며, 해외는 일본(39.6%), 동남아(20.7%), 미주(11.2%) 순이었다. 여행 기간은 추석 연휴를 포함해 국내 평균 4.5일, 해외 평균 6.4일로 조사됐다.

여행을 계획하지 않은 이들은 ‘성수기라 사람이 많을 것 같아서(38%)’, ‘경제적 부담이 커서(33.1%)’, ‘고향·부모님 댁을 방문해야 해서(30.7%)’를 이유로 꼽았다.

이번 추석 연휴에 개인 휴가를 사용해 더 쉴 예정인지에 대한 질문에는 10명 중 3명(29.3%)이 ‘사용한다’고 답했다. ‘사용하지 않는다’는 42.9%, ‘무직 등으로 휴가 사용 관계 없음’은 27.8%를 차지했다.

추석에 준비할 선물로는 용돈이 41.6%로 가장 많았다. 이 외에 과일(19.6%), 건강기능식품(16.2%), 정육(15.3%), 상품권(14.2%) 순으로 답변이 나왔다.

반면 받고 싶은 선물은 상품권(51%), 정육(36.8%), 용돈(32.9%), 과일(27.9%) 순으로 주고 싶은 선물과 차이를 보였다.

용돈은 1인당 평균 10만~20만원(40.4%)을 드릴 예정이라는 답변이 가장 많았다. 20만~30만원(27.9%), 5만~10만원(13.9%)도 적지 않았다. 경기 침체와 고물가에도 작년에 비해 10만원 혹은 20만원 이상의 고가 선물을 구매하려는 의향이 전반적으로 증가한 것으로 분석됐다.

‘추석에 차례를 지내지 않는다’는 답변은 64.8%로 전년 대비 16.4%포인트 확대됐다. 성묘는 10명 중 6명(59.3%)이 갈 예정이라고 답했다. 방문 시기는 추석 당일(20.7%)을 포함한 추석 연휴(35.5%)가 가장 많은 것으로 조사됐다.

롯데멤버스 라임은 4300만 회원을 보유한 롯데그룹 통합 멤버십 엘포인트의 고객 거래 데이터와 설문조사 데이터를 결합해 분석하는 자체 리서치 플랫폼이다. 이번 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.10%포인트다.