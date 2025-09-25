조르자 멜로니(Giorgia Meloni) 이탈리아 총리와 첫 양자회담

[헤럴드경제=서영상 기자] 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 뉴욕에서 유엔총회 고위급 회기에 참석한 조르자 멜로니(Giorgia Meloni) 이탈리아 총리와 첫 양자회담을 가졌다. 유엔 사무총장, 우즈베키스탄, 체코 정상에 이은 4번째 정상급 단독회담이다.

멜로니 총리는 “양국이 교역·투자를 비롯해 다방면에서 협력관계를 균형있게 발전시켜오고 있다”고 하면서 “지난 9월초 서울에서 양국의 다수 기업이 참가한 가운데 성황리에 열린 한-이탈리아 비즈니스포럼에서 보여주듯이 양국간 경제협력 확대의 잠재력이 매우 높다”고 평가했다.

이에 대해 이 대통령은 “양국이 지리적 위치나 국민성 등 여러 측면에서 공통점을 갖고 있다”면서 “전략적 동반자 관계를 토대로 양국 정부와 기업이 AI·방산 등 분야에서 호혜적 협력을 심화 발전시켜 나가자”고 했다.

멜로니 총리는 한국의 경제적, 문화적 잠재력이 매우 높음을 평가하고 실질협력을 구체화하기 위해 가급적 이른 시간에 방한을 희망한다는 뜻을 이 대통령에 전했다. 그러면서 이 대통령을 이탈리아에 초청하기도 했다.

이 대통령은 실질협력 확대를 위해 협력분야별로 충분한 협의를 통해 양 정상의 상호교류가 의미있는 결과를 가져올 수 있도록 노력하자고 했다.

양 정상은 양국이 글로벌 복합위기 상황에서 기회요소를 확대해 나갈 수 있도록 여러 국제현안에 대해 유사한 입장을 가지고 국제무대에서 긍정적 역할과 기여를 해온 점에 주목하고, 앞으로도 이러한 협력을 보다 심화해 나가기로 했다.

이어 국제환경 변화에 맞게 양국관계를 격상시켜 나가는 데 공감하고, 상호 정상 방문을 통해 이를 구체화해 나가기로 했다.