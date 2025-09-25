WOAH와 공동 워크숍 개최…아시아 16개국 진단 역량·전문인력 양성

[헤럴드경제=김용훈 기자] 농림축산검역본부가 동물질병 진단과 항생제 내성 대응 역량 강화를 위해 세계동물보건기구(WOAH)와 공동으로 국제 워크숍과 기술훈련을 열고 국제 협력을 강화했다.

25일 검역본부에 따르면 이번 행사는 지난 17일부터 24일까지 경북 김천 검역본부에서 진행됐다. WOAH 표준실험실로 지정된 검역본부 8개 실험실이 아시아 회원국 관계자들을 대상으로 최신 진단기술과 방역 전략을 전수하며 2012년 이후 13년간 16개국 180명의 수의 전문인력을 양성해왔다.

이번 워크숍에서는 브루셀라, 광견병, 구제역 등 주요 동물질병 8종에 더해 아프리카돼지열병 진단 교육이 새로 포함됐다. 아프리카돼지열병은 전 세계적으로 막대한 피해를 야기하는 대표적 전염병으로, 아시아 지역 국가들의 방역 역량 제고에 기여할 것으로 기대된다.

항생제 내성 분야에서는 WOAH 아태사무국이 선발한 6개국(말레이시아·미얀마·뉴칼레도니아·방글라데시·브루나이·스리랑카) 실무자들이 참가했다. 이들은 세균 분리, 항생제 감수성 검사, 분석 및 활용 등 내성 관리에 필수적인 기술을 집중적으로 훈련받았다.

김정희 검역본부장은 “동물질병과 항생제 내성 문제는 국경을 넘어선 전 세계 공동 과제”라며 “우리의 진단·방역 기술력을 토대로 국제사회에서 선도적 역할을 이어가겠다”고 말했다