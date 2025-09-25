크로커다일, 유튜브 채널에 신대철 비방 영상 올려 형사 재판에서 징역 8개월에 집행유예 2년 민사 재판서도 패소 1500만원 배상

[헤럴드경제=안세연 기자] 록밴드 ‘시나위’의 리더 신대철을 향해 “문재앙(문재인 전 대통령을 비하하는 단어) 믿고 갑질하는 것 아니냐”며 비방한 유튜버 크로커다일(최일환)이 신대철에게 1500만원을 배상하라는 판결이 나왔다. 형사 재판에선 징역 8개월에 집행유예 2년이 선고됐다.

25일 법조계에 따르면 서울남부지법 12민사부(부장 주채광)는 신씨와 바른음원협동조합 사무국장이 크로커다일을 상대로 낸 손해배상 소송에서 이같이 판시했다. 법원은 크로커다일이 신씨에게 1500만원을 배상하고, 조합 사무국장에게 100만원을 배상하라고 주문했다.

20만 구독자를 보유한 크로커다일은 2021년 7월 자신이 운영하는 유튜버 채널에서 신대철을 향해 “문재앙(문재인 전 대통령을 비하하는 단어)한테 대적하지 말라 이거 아니냐”며 “뭔 놈의 로커가 권력에 굴종을 하고 있나. 음악계를 위해 한 것이 뭐가 있나”라고 발언했다.

앞서 신씨는 나훈아가 당시 코로나19 확산세에도 콘서트를 강행하려 하자 이를 비판하는 글을 올렸다. 이에 크로커다일은 “법을 지키면서 하는 공연을 두고 자중하라고 하는 것은 문재인에게 저항하지 말라는 것”이라며 “권력을 뒤에 업고 갑질을 하고 있다”고 지적했다.

이 과정에서 크로커다일은 신씨를 향해 “손혜원, 정청래 이런 XX들이랑 어울리다가 마포구에서 돈 타내서 무슨 페스티벌 만든다고 하다가 좌초됐잖아”라고 발언했다. 신씨가 정부로부터 지원금을 받는 등 정부와 유착했다는 의혹 제기였다. 크로커다일은 조합에 대해서도 페이퍼컴퍼니·유령회사라고 주장했다.

사실은 크로커다일의 주장과 달랐다. 재판 결과, 신대철은 손혜원·정청래 의원과 어울리는 등 관과 유착을 하거나 갑질을 한 사실이 없었고, 마포구 페스티벌 관련 사업비를 신청해 받은 사실 또한 없었다.

형사 재판에서 크로커다일은 지난 6월, 이미 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손, 업무방해, 모욕 등 혐의가 유죄로 인정됐다.

당시 재판부는 “피고인(크로커다일)은 신대철이 문재인 전 대통령을 공개 지지했던 사실에 근거해 합리적 의심을 이야기한 것이라고 주장하지만 이것만으로 신대철이 권력을 배경으로 갑질을 하고 있거나 권력에 굴종하고 있다는 의심이 생긴다고 할 수 없다”고 지적했다.

헤럴드경제가 취재한 결과, 이어진 민사 재판에서도 크로커다일이 패소한 것으로 확인됐다.

1심을 맡은 서울남부지법 12민사부(부장 주채관)는 크로커다일이 신씨에게 1500만원을 배상하고, 조합 사무국장엑 100만원을 배상하라고 했다.

1심 재판부는 “크로커다일이 정당한 비판·의견 표명의 범위를 벗어나 신대철의 사회적 평가를 훼손할 만한 모멸적인 표현과 허위 사실로 명예를 훼손했다”고 지적했다.

이어 “유튜브 영상을 5차례 업로드한 점, 표현의 수위, 크로커다일이 운영하는 유튜브 채널의 구독자 수와 각 영상의 조회수 등을 종합해 위자료의 액수를 정한다”고 밝혔다.

현재 이 판결은 확정됐다. 1심 판결에 대해 양측 모두 항소하지 않았다.

이밖에도 크로커다일은 유튜버 쯔양을 협박해 금전을 뜯어낸 혐의로 지난 2월 벌금 500만원을 선고받았다.