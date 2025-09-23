[헤럴드경제=김주리 기자] 인도네시아의 수도 발리에서 심장이 없는 호추 출신 20대 청년의 시신이 발견되는 사건이 발생했다.

21일(현지시간) 호주 뉴스닷컴 등 보도에 따르면 퀸즐랜드 누사 출신의 바이런 해도우(23)는 지난 5월 26일 발리의 한 개인 빌라 수영장에서 의식을 잃은 채 발견됐다. 업무상 발리에 머물고 있던 그는 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.

인도네시아 수사 당국은 사망 원인을 익사로 기재했다. 시신은 사망 후 약 4주가 지난 뒤에서야 호주로 인도됐다.

그러던 중 장례를 이틀 앞두고 호주에서 진행된 2차 부검에서 시신에 심장이 없다는 사실이 드러났다. 유족들은 “사전에 아무런 동의나 설명도 없었다”며 충격과 분노를 감추지 못했다.

해도우의 부모는 성명을 통해 “아들의 시신이 돌아오기까지 수차례 지연과 반쪽짜리 설명, 침묵만 이어졌다”며 “심장이 제거된 채 돌아왔다는 사실을 알게 된 건 너무나 비인도적이고 참담하다”고 말했다.

조사 결과 해도우의 사망 소식은 해도우가 의식을 잃은 지 4일 뒤인 5월 30일에야 현지 경찰에 알려졌다. 경찰이 도착했을 때 이미 현장은 오염된 상태였던 것으로 전해졌다. 이후 그의 시신은 민간 병원을 거쳐 발리 장례식장으로 이송됐고, 뒤늦게 호주로 송환됐다.

유족들은 사망 원인 또한 의심하고 있다. 사망증명서에는 익사가 원인으로 기재됐지만, 유족은 수영에 능숙했던 아들이 깊이 1.5m(미터) 수영장에서 익사했다는 데 의문을 제기하고 있다. 또한 시신 곳곳에서 발견된 상처와 멍 자국에도 설명이 필요하다는 입장이다.

유족 측은 “발리 당국의 설명 부재가 국제적 신뢰를 해치고 있다”며 정확한 경위와 장기 반환을 요구하고 있다. 호주 퀸즐랜드 수사 당국은 해당 사건에 대한 추가 조사를 진행 중이다.