“핵무장 추진시 국제관계, 국가 경제, 국익 등 부정 영향” “북한정권, 북한군 등 우리 적…도발시 ‘선조치 후보고‘”

[헤럴드경제=전현건 기자] 진영승 합동참모의장 후보자(공군 대장)는 국방부가 12·3 비상계엄 당시 임무를 수행했던 부대와 장병들을 대상으로 감사를 진행하는 것과 관련해 “조사는 필요하나, 군 내부의 사기와 군심결집을 위해 빠른 마무리가 필요하다”고 밝혔다.

23일 국회 국방위원회 소속 백선희 조국혁신당 의원실에 따르면 진 후보자는 최근 국회에 제출한 인사청문회 서면답변에서 ‘비상계엄 당시 상급자 지시를 따른 간부들을 문책하거나 불이익을 주는 것에 대한 입장’을 묻자 이같이 답했다.

국방부는 안규백 장관 지시로 지난달부터 감사관실 주관으로 12·3 비상계엄 당시 출동했거나 계엄에 관여한 부대들의 임무·역할 등을 조사 중이다.

진 후보자는 12·3 비상계엄에 대해 “있어서는 안 될 일”이라며 “요건과 절차에 흠결이 있는 비상계엄은 다시는 일어나선 안 된다”고 거듭 강조했다.

진 후보자는 지난 4일에도 12.3 비상계엄과 관련해 일어나서는 안 될 일이 발생했다고 밝힌 바 있다.

그는 “특검의 수사결과 내용에 따라 관련 신상필벌이 이루어질 것”이라며 “국민의 군대로서 군 본연의 임무와 역할에 매진해 이 같은 상황이 재발하지 않고 국민으로부터 신뢰를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

진 후보자는 계엄 당시 전략사령관으로서 사령부 지휘통제실에 있었으며 부대원 비상소집 지시 외 별도 지시를 내린 것은 없었다고 국회 서면질의에 답했다.

진 후보자는 최근 대북확성기 철거와 대북방송 중단 조치에 대해 “군사적 긴장 완화와 신뢰 구축 측면에서 필요하다고 생각한다”고 평가했다.

정부가 추진하는 9·19 군사합의 복원에 찬성하냐는 질문엔 “국가의 정책추진에 대해 군은 확고한 대비태세로 뒷받침해야 한다”고 말했다.

일각에서 제기되는 핵무장론과 관련해선 “자체 핵무장 추진시 국제관계 내 위상, 국가 경제, 북한의 비핵화 추진, 국익 등에 부정적 영향이 초래될 가능성이 있다”고 밝혔다.

한미 원자력 협정 개정에 대해 “외교부 소관 사안이나, 전략적 억제력 향상을 위해 고려해볼 수 있다”며 “다만 핵잠재력을 높이는 것은 핵 비확산 측면의 민감성과 경제성 등 제반 요소를 종합적으로 고려해 신중하게 풀어나가야 한다”고 말했다.

진 후보자는 이재명 정부 들어 한미연합훈련 연기·축소 등 조정과 관련해선 “견고한 연합방위태세 유지를 위해 한미연합훈련과 연습의 정상적 시행이 필요하다”고 강조했다.

‘대한민국의 주적이 어디냐’는 질문엔 “북한정권과 북한군은 우리의 적”이라며 북한의 도발에는 ‘선조치 후보고’ 원칙을 고수하겠다고 밝혔다.

그는 북한이 김정은 국무위원장 결심에 따라 언제든 핵실험이 가능한 상태를 유지하고 있으며, 북한 ICBM(대륙간탄도미사일)은 미국 본토 도달 능력은 가능한 것으로 보이나 탄두 대기권 재진입 능력은 검증하지 못한 것으로 보인다고 진단했다.

진 후보자에 대한 국회 인사청문회는 오는 24일 진행된다.

진 후보자는 1991년 공군사관학교를 졸업한 뒤 소위로 임관해 제19전투비행단 항공작전전대 159비행대대장, 제19전투비행단장, 공군전투사령관, 합참 전략기획본부장, 전략사령관 등을 역임했다.

진 후보자 임명 시 공군 출신 합참의장이 2020년 9월 원인철 의장 이후 5년 만에 탄생하게 된다.