[헤럴드경제=강문규 기자] 김민석 국무총리가 21일 ‘한국수력원자력 현수막’ 논란에 대해 “이번 사태의 경위를 확인해보고 모든 공직자의 소통 태도와 방식을 바로잡는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 페이스북에 올린 글에서 “한수원 월성본부가 제작해서 경주 시내 여러곳에 설치한 현수막이 시민들을 분노하게 만들었다”며 이같이 밝혔다.

김 총리는 “‘벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’라는 문구는 너무 모욕적”이라면서 “공공 기관의 행사 지원은 ‘한 푼 던져주는’ 그런 것이 아니다”고 했다. 이어 “주민에 대한 존중이 없으면 소통이 아니다”며 “그런 태도와 비아냥으로는 국민의 마음을 얻을 수 없다”고 강조했다.

앞서 한수원 월성본부는 경주시내에 ‘벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’ ‘한수원이 5년 동안 법인세만 1조 6000억 원을 냈다지요?’ 등의 내용이 담긴 현수막이 게재돼 논란이 되고 있다.