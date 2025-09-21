초대 이종현 회장 취임

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전남 여수지역 청년들의 권익 보호와 사회적 자립, 지역사회의 지속 가능한 발전을 위한 청년권익위원회가 출범식을 가졌다.

여수시청년권익위원회(회장 이종현)는 지난 19일 디오션리조트에서 지역 청년과 정치권, 사회단체 인사 등 100여 명의 내외빈이 함께한 가운데 발대식 및 초대회장 취임식을 개최했다.

이날 행사에는 백인숙 여수시의회 의장을 비롯해 강재헌·최정필·이석주 시의원, 김해룡 전 여수교육장, 이대진 순천시청년권익위원회 회장, 최태수 순천시청년권익위원회 제3대 회장, 이현택 순천시청년권익위원회 제4대 회장, 장덕화 고흥군청년권익위원회 회장 등 주요 인사들이 참석했다.

행사에서는 김영록 전라남도지사의 축하 메시지 전달에 이어 주치훈 순천시청년권익위원회 고문(순천시청년권익위원회 제2대 회장)이 발족을 축하하는 축사를 했다.

초대 이종현 회장은 취임사에서 “청년은 미래의 자산이자 지역사회의 주역이다. 여수 청년권익위원회는 청년들의 목소리를 모아 지역의 변화와 혁신을 끌어내는 든든한 동반자가 될 것”이라고 다짐했다.

여수시청년권익위원회 발대를 이끈 전창민 추진위원장은 “오늘 발대식은 단순한 행사 이상의 의미를 가진다”며 “여수 청년들이 스스로 권익을 지키고 지역사회의 미래를 만들어가는 출발점이며, 우리 세대가 책임 있게 길을 열어야 한다”고 강조했다.

여수시청년권익위원회는 수도권 집중과 인구 감소, 청년 유출이라는 현실에 대응하기 위해 청년 스스로 지역 문제 해결의 주체로 나서겠다는 목표로 출범했다.

위원회는 ▷청년 권익 보호 ▷사회적 자립 기반 조성 ▷정책 참여 확대 ▷지역사회 봉사와 협력 강화 등을 핵심 과제로 삼고 있다.

이는 이웃도시인 순천시청년권익위원회가 ‘백년뿌리 특별위원회’ 등을 통해 정립한 가치인 ▷성장 ▷공존 ▷사회적 책임을 공유하며 지역 청년 운동의 연속성과 확장성을 도모하게 된다.

여수시청년권익위원회는 청년들의 사회 참여와 자립 기반을 강화하고, 지역사회와의 협력을 통해 지속적인 변화를 이끌어 낼 예정이다.

또한 성공적으로 단체를 이끌고 있는 순천시청년권익위원회와 고흥군청년권익위원회 등 인근 단체와의 교류 협력을 강화하여 전라남도를 대표하는 청년 네트워크의 중심축으로 성장해 나갈 계획이다.