[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 해양수산부와 함께 포항 영일만항을 방문해 APEC 정상회의 기간 동안 대한상공회의소에서 경제인 숙소로 활용할 숙박크루즈 운영지원 현장을 점검했다고 21일 밝혔다.

지난 19일 이뤄진 현장 점검에는 이강덕 포항시장과 전재수 해양수산부 장관, 김일만 포항시의회 의장, 최영숙 경북도 환동해지역본부장 등이 숙박 크루즈 운영 지원 현황, 투숙객 동선, 출입국장, 크루즈 접안 부두 등을 살폈다.

포항지방해양수산청은 영일만항 컨테이너 부두의 1번 선석과 2~4번 선석을 분리해 숙박 크루즈 투숙객의 셔틀버스와 화물 이송 차량 동선을 구분해 운영할 계획이다.

포항시는 항만 주 출입로인 영일만대로~배후 부지 도로~항만 입구까지 구간의 가로 환경을 전면적으로 정비하고, 팝업 가든과 선전탑을 설치해 환영 분위기를 조성할 예정이다.

항만에는 야간 이동에 따른 안전 확보를 위해 유도 등과 다양한 영상이 나오는 대형 파사드를 설치해 방문객에게 포항의 매력을 선사할 계획이다.

전재수 해수부 장관은 “영일만항은 국가 무역항인만큼 항만 보안을 철저히 하고, 숙박 크루즈를 이용하는 경제인들이 한치의 불편함이 없이 이동할 수 있도록 준비해 달라”고 당부했다.

이날 이강덕 포항시장은 영일만항 현장을 둘러보며 영일만항을 환동해 물류 거점 항만으로, 북극항로 특화 거점 항만으로 확장해 줄 것을 해수부에 건의했다.

이강덕 포항시장은 “APEC 기간 동안 영일만항에서 국내 최초 해상 크루즈 호텔이 성공적으로 운영될 수 있도록 행정적 지원을 다할 것”이라며 “APEC 정상회의와 지역 행사를 연계해 시민사회와 함께하는 성공적인 행사로 만들겠다”고 밝혔다.