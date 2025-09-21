10월 10~12일 3일간 ‘바람이 물을 스칠 때’

[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 사찰 예술의 진수를 보여줄 화엄문화제가 올해도 깊어지는 가을 10월에 열린다.

대한불교조계종 19교구 지리산 대화엄사(주지 우석스님)는 다음 달 10일부터 12일까지 3일간 ‘바람이 물을 스칠 때’라는 주제로 제21회 화엄문화제를 개최한다.

화엄문화제는 첫째 날인 10월 10일(금) 오전 10시부터 한국전쟁 당시 빨치산 은신처인 사찰을 소실하라는 명령을 거부하고 천년고찰 화엄사 각황전을 수호한 고(故) 차일혁(1920-1958) 경무관 67주기 추모재를 각황전에서 봉행한다.

이날 오후 1시부터 화엄사 박물관 앞 마당에서 대한불교조계종 어산어장인 인묵스님, 동환스님을 비롯한 20여명 스님과 포교사단이 괘불 이운을 시작으로 괘불재를 시작한다.

둘째 날 11일에는 MZ세대 요가인의 성지인 지리산 대화엄사, 요가인들이 참가해 보고 싶은 요가대회가 오전 9시 30분부터 열린다.

보제루 앞 마당에서 제11회 UN 세계 요가의 날 기념 및 제5회 지리산 대화엄사 요가대회를 ‘오래된 미래 더 새롭게’라는 주제로 전라남도 요가 동호인과 구례군 마산면 요가 동호인, 일반인, 스님 153명 참가한다.

일반인 참가는 이달 22일부터 30일까지 15명을 화엄사 홈페이지에서 사전에 신청 접수를 받는데, 지난해 참가자 신청만 하고 참가하지 않은 이력이 있는 ‘노쇼’ 참가자는 배제된다.

11일 저녁 7시부터는 보제루, 각황전, 대웅전 앞 마당에서 ‘바람이 물을 스칠 때’라는 주제로 화엄문화제의 하이라이트인 음악제가 김주연 음악감독 구성하에 KBS 9시 뉴스 앵커를 맡았던 조수빈 아나운서가 진행한다.

음악제 출연자는 국내 최초 에스닉 퓨전 음악을 선보인 뮤직 밴드 ‘두 번째 달’, 국가무형문화재 제30호 가곡 이수자 정가의 하윤주, 국립창극단 차세대 명창 선정 오단해, 1986년 국립극장에서 창단된 서울 발레단이 출연한다.

또한 포크음악 1세대 박강수(통기타, 보컬) & 조성우(기타리스트), 구례가 고향인 싱어송 라이터 찬주, 팬텀싱어 트리오(길병민, 김현수, 이벼리) 등이 출연하여 역사공간에서 문화공간으로 변화를 이끌어 낸다. 화엄음악제 오프닝 무대로 화엄사 합창단(단장 허현복, 지휘자 선현일)이 연다.

마지막 날인 12일 오전에는 지역주민들과 함께하는 제2회 지리산대화엄사 구례군 라인댄스 동호인대회가 구례군 읍면 9개팀이 참가한 가운데 보제루 앞에서 경연을 펼친다.

그리고 당일 구례군 노르딕워킹 체조시범을 선금례 선생님 지도하에 20여명이 국악 선율에 맞춰 선을 보인다.

화엄사 성기홍 홍보기획위원장은 “송나라 성리학자 소옹(1011~1077)의 시 ‘청야음’의 시구절에 ‘달이 있는 하늘에 마음이 도달되었을 때 움직이는 맑은 뜻, 즉 화장의 세계가 펼쳐지는 화엄문화제’를 기획했다”고 말했다.

화엄사 우석스님은 “‘미래로 100년’ 문화 공간 사찰로 변화해 가는 길목에서 새로운 문화 공간의 가치를 창출하는 첫해로 2025년 화엄문화제를 준비했다”면서 “늘 지역 경제문화발전 가치 상승에 일조하는데 화엄사가 지역주민과 국민들에게 역할을 다하겠다”고 밝혔다.