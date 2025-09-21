[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북 구미시가 주최하고 경북도민일보가 주관한 ‘2025 구미시 생태계 교란 유해 외래어종 잡기대회’가 지난 20일 금오산 저수지에서 열렸다.

이번 대회에는 전국에서 모인 낚시 동호인과 시민 등 200여명이 참가해 배스와 블루길 등 유해 외래어종 약 100kg을 포획하며 토종 어류 보호에 힘을 보탰다.

대회는 포획한 물고기의 총 중량으로 순위를 매겨 1위부터 3위까지는 상금과 부상을, 4위부터 10위까지는 부상을 수여했다. 참가자 전원에게는 구미 대표빵인 ‘베이쿠미’가 제공돼 생태 보전 활동과 함께 지역의 맛과 멋을 즐길 수 있는 가을 행사가 됐다.

이 대회는 지난 2018년 첫 개최를 시작으로 올해 다섯 번째를 맞았다.

하천과 저수지에 정착해 토종 어류와 민물새우 같은 갑각류를 잡아먹어 생태계를 위협하는 유해 외래어종(배스, 블루길 등)의 퇴치를 목적으로 추진돼 왔다.

단순한 낚시 대회를 넘어 생물다양성을 지키고 지역 환경 보전에 시민이 직접 참여한다는 점에서 의미가 크다.

손양숙 구미시 환경정책과장은 “참가자들이 함께 토착어종 보호에 앞장선 뜻깊은 행사였다”며 “앞으로도 외래어종 퇴치 활동에 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.