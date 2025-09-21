75년 역사상 최악 위기…나도 방공력 한계 패트리엇·전투기 총동원에도 일부만 격추 레이더 안잡히는 드론·美 의지 약화 겹악재

[헤럴드경제=정목희 기자] 지난 10일(현지시간) 러시아 드론 19대가 폴란드 영공에 진입해 북대서양조약기구(NATO·나토)는 창설 75년 만에 최악의 영공 침범 사태를 겪었다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 “매우 성공적인 대응”이었다며 이탈리아 공중급유기와 독일 패트리엇(미사일 방어체계)의 활약을 강조했지만, 실제로 폴란드와 네덜란드 전투기가 격추한 드론은 일부에 불과했다.

이어 13일 루마니아에서도 러시아 드론이 자국 영공에 들어왔다. 그러나 같은 날 도널드 트럼프 미국 대통령은 “우크라이나 전쟁은 내 전쟁이 아니다”라며 사실상 무관심한 태도를 보여, 나토 동맹의 신뢰성이 시험대에 올랐다.

나토 방공망, 세가지 축

이코노미스트는 최근 “나토 방공망이 이론적으로는 강력해 보이지만 실제로는 땜질식이며, 유럽은 여전히 수세적 위치에 놓여 있다”고 지적했다.

나토의 방공망은 크게 세 부분으로 구성된다.

첫째, 위협 탐지: 독일 가일렌키르헨에 배치된 조기경보통제(AEWC)기 14대가 러시아 항공기·드론·미사일을 감시한다. 이탈리아 시칠리아 시고넬라 기지에서는 고고도 장기비행이 가능한 RQ-4D 피닉스 무인정찰기가 운용된다. 폴란드는 작년 약 10억달러 규모로 미국제 에어로스탯(계류식 레이더 기구)을 도입했고, 미군은 드론 접근음을 잡아내는 음향센서까지 시험 중이다.

둘째, 전투기 순환 배치: 이탈리아·스페인·헝가리는 발트 3국을, 이탈리아는 루마니아를, 네덜란드·노르웨이는 폴란드를 담당한다. 특히 폴란드는 우크라이나 군수품 보급 허브 역할을 하면서 방공 임무가 강화됐다. 이 전투기들은 감시·호위 임무는 물론 필요 시 러시아 드론이나 항공기를 격추한다. 마크롱 프랑스 대통령은 지난 11일 라팔 전투기 3대를 추가 파견하겠다고 밝혔다.

셋째, 지상 방공체계: 동유럽 각국은 자체 방공망을 갖추고 있으나, 독일과 네덜란드가 제공한 패트리엇 미사일 방어체계가 핵심적이다. 미국과 동맹국의 이지스 구축함은 장거리 레이더와 요격체계를 갖추고 해상에서 지원하며, 루마니아·폴란드에는 미군 지상 레이더가 배치돼 있다.

이 모든 자산은 독일 람슈타인 공군사령부의 통합방공·미사일방어 체계로 연결된다. 지휘는 미국이 맡고 있으며, 독일과 스페인에 설치된 합동항공작전센터가 나토 영공 전역을 관리한다.

우크라 지원으로 크게 줄어든 유럽 방공·레이더 잡히지 않는 러 드론

이론적으로는 탄탄하지만 현실은 다르다. 러시아의 대규모 폭격에 대응하기 위해 다수의 대형 방공무기가 우크라이나로 이전되면서 유럽 내 자산이 크게 줄었다. 독일은 트럼프 대통령의 압박 속에 패트리엇 2기를 우크라이나에 추가 제공했고, 미국은 스위스에 납품 예정이던 패트리엇을 돌려 우크라이나에 보냈다. 뤼터 총장은 “전시 계획을 충족하려면 나토 방공 자산을 400% 늘려야 한다”고 경고했다.

더 큰 문제는 러시아 드론의 특성이다. 스티로폼 소재의 값싼 ‘게르베라’ 드론은 대형 레이더에 잘 잡히지 않고, 고가의 미사일로 요격하는 것도 비경제적이다. 런던 국제전략문제연구소(IISS)는 “유럽 대부분 국가가 단거리·초단거리 방공 능력에 공백을 안고 있다”며 “우크라이나 전장에서 드러난 양상에 유럽은 제대로 대비하지 못했다”고 지적했다.

美 의존·동맹 내부 불확실성

기술적 문제 못지않게 정치적 의지도 한계로 지적된다. 나토 방공망은 미국의 역할에 크게 의존하지만, 트럼프 행정부는 유럽보다 다른 지역에 우선순위를 두고 있어 병력·장비 지원에 소극적일 수 있다. 실제로 트럼프 대통령은 러시아 드론 침범에 대해 “실수였을 수도 있다”며 가볍게 넘겼다.

일각에서는 나토 회원국들이 러시아의 도발을 축소 보고해온 이유가 ‘확전 우려’ 때문이라는 분석도 나온다. 그러나 이번에 폴란드는 러시아 드론 공격을 “의도적 도발”이라고 규정하며 달라진 태도를 보였다.

이스라엘처럼 국경 밖에서 선제 요격을 해야 한다는 주장도 있으나, 나토는 규칙상 벨라루스·우크라이나 영공에서 사전 요격을 할 수 없다. 회원국 32개국 만장일치가 필요하기 때문인데, 현실적으로 헝가리·슬로바키아의 반대 가능성이 크다.