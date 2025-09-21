2019년 자유한국당 시절 후 처음 조희대 사퇴론 등 여권 비판 전망 22일 대구·25일 대전서 최고위 강성지지층 부각 시 역풍 우려도

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘이 21일 오후 ‘보수의 심장’ 대구에서 대규모 장외 투쟁을 연다. 국회 안에선 여당의 절대다수 의석에, 밖에선 3대 특검 강제 수사 등에 부딪히자 약 6년 만에 대대적인 여론전에 나선 것이다.

정치권에 따르면 국민의힘은 이날 오후 대구 동대구역에서 열리는 ‘야당탄압·독재정치 국민 규탄대회’를 시작으로 본격적인 장외 행보에 돌입한다. 22일과 25일 각각 대구와 대전에서 현장 최고위원회의를 열고, 오는 27일 서울 지역에서 대규모 규탄대회를 여는 방안을 검토 중이다. 국민의힘이 장외로 나선 건 ‘조국 사태’ 여파가 한창이었던 지난 2019년 자유한국당 시절 이후 처음이다.

국민의힘은 규탄대회를 통해 최근 여권에서 터져 나온 조희대 대법원장 사퇴 압박과 국민의힘 소속 의원과 당사를 겨냥한 특검의 강제수사, 더불어민주당의 내란전담재판부 설치법 강행 등을 비판할 전망이다. 각 시·도당과 지역구를 중심으로 관련 당원 교육도 진행 중인 것으로 전해졌다.

국민의힘 지도부는 여권 내 대법원장 사퇴론과 특검 강제수사 등을 ‘독재 음모’라 주장해 왔다. 장동혁 국민의힘 대표는 전날(20일) 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “최근 정말 뻔뻔하고 대담한 정치 공작이 벌어지고 있다”며 민주당 지도부를 포함한 일부가 제기한 ‘조희대 대선 개입 회동설’을 강하게 비판했다.

장 대표는 “이번 사건은 단순한 가짜뉴스 유포가 아니라 누가 보더라도 대법원장을 몰아내고 사법부를 장악하기 위해, 그 후에 그것을 발판으로 전체주의 1인 독재체제를 구축하기 위해 철저히 준비하고 조직적으로 계획한 정치 공작”이라고 했다. 이어 “이번 공작이 성공했더라면, 그래서 대법원장을 축출하고 사법부를 결국 장악한다면 대한민국은 1인 독재 체제의 서막이 열리는 것”이라고 했다.

실제 당내 분위기는 격앙된 상태다. 다수 의석을 무기로 내세운 민주당의 입법 드라이브에 속수무책인 원내 상황에 더해 최근 김건희 특검 수사를 받는 권성동 의원의 구속, 나경원 의원 등 ‘국회 패스트트랙 충돌’ 사건으로 기소된 국민의힘 의원들에 대한 구형, 특검의 당사 압수수색 등 악재가 쌓이면서다. 한 국민의힘 의원은 “의석으로 당해 낼 도리가 없으니 남은 건 민심밖에 없다”며 여론전이 불가피하다는 점을 강조했다.

다만 자유한국당 시절처럼 장외 투쟁이 장기화할지는 미지수다. 장외 투쟁이 사실상 강성 지지층의 ‘무대’가 되며 오히려 여론의 역풍을 불러올 수 있다는 우려가 존재하기 때문이다. 윤석열 전 대통령을 지지하는 일명 ‘윤 어게인’ 세력이나 부정선거론자들이 장외 투쟁에서 목소리를 높일 경우 지지율 하락 요인이 될 수 있다는 지적이 나온다.

실제로 지난 12일 국회 본청 앞에서 열린 규탄대회에서도 ‘윤 어게인’이나 부정선거론 구호로 알려진 ‘Stop the steal(스톱 더 스틸·도둑질을 멈춰라)’ 등의 현수막이 등장한 바 있다. 이 같은 점을 고려해 장외 집회에 불참을 결정하거나, 참석을 고민하는 의원들도 있는 것으로 알려졌다. 한 지도부 인사는 “장외 투쟁은 참석자들의 행동이나 발언을 완벽하게 통제할 수 없다”며 “출구전략 또한 마련해야 한다”고 했다.