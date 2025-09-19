[헤럴드경제= 박영훈 기자] “500억 쏟아부었는데, 날벼락”

디즈니+ 올 최대 화제작 ‘북극성’이 나오자마자 불법 스트리밍 사이트에 유출됐다. 500억원 가량을 쏟아부은 대작인데다, 이용자 확보가 절실한 디즈니+가 야심차게 내놓은 작품이라 타격이 더 클 수 밖에 없다.

디즈니+에 가입하지 않아도, 불법 스트리밍 사이트를 통해 누구나 쉽게 시청이 가능하기 때문이다.

19일 업계에 따르면 영상 콘텐츠 불법 사이트 ‘000’에 현재까지 공개된 ‘북극성’ 5편이 모두 스트리밍되고 있는 것으로 확인됐다. 구글에서 ‘000’를 검색하면 아무런 제한 없이 접속해 무료로 ‘북극성’을 볼 수 있다.

‘북극성’은 디즈니+ 히트작 ‘무빙’의 제작비를 뛰어넘는 거액을 쏟아부은 작품이다. 주연 배우 회당 출연료만 3억~4억원에 달하는 것으로 전해졌다.

디즈니+에 따르면 ‘북극성’은 10일 공개 이후 ‘2025년 공개된 디즈니+ 한국 오리지널 작품 중 한국과 아태 지역을 포함해 전 세계적으로 가장 많이 시청된 작품(공개 후 5일 기준)에 등극했다. 총 9부작으로 9월 10일 첫 공개 이후 매주 2편씩 차례대로 공개되고 있다.

‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 ‘문주’(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 ‘산호’(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기다.

디즈니+가 ‘북극성’에 거는 기대는 매우 크다. 디즈니+의 한국 콘텐츠 역대 최대 제작비가 투입된 ‘북극성’마저 흥행에 실패할 경우, 한국 콘텐츠 투자 대수술이 불가피할 전망이다. 디즈니+는 잇따른 흥행 실패로 한국에서 OTT 꼴찌로 추락한 상태다.

디즈니+는 ‘북극성’ 살리기에 위해 이용료를 한시적으로 월 5000원 가량이나 내렸다.

막대한 제작비가 투입된 화제작들이 공개되자마자 불법 스트리밍 사이트에 유출되면서 온라인동영상서비스(OTT) 업계가 충격에 휩싸였다. 속수무책으로 당하고 있다.

불법 사이트 유출은 오리지널 콘텐츠의 성패를 좌우하는 ‘초민감’ 사안이다.

정부도 그동안 불법 스트리밍 사이트에 대한 단속을 벌여왔지만 막기에는 여전히 역부족이다. 불법 스트리밍 사이트는 단속망을 피해 접속 도메인 주소의 잦은 변경으로 영업을 이어나가고 있다. 이용자들은 변경된 사이트를 찾기 위해 지속해서 검색하는 것으로 보인다.

K-콘텐츠의 피해는 일파만파로 커지고 있다. 업계에 따르면 불법 유통 사이트 유출로 인해 약 5조원의 저작권 피해가 발생한 것으로 추산됐다.