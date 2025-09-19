22일 여의도 국민은행 신관서 환담 스테이블코인 사업 기회 발굴 등 논의

[헤럴드경제=김은희 기자] 양종희 KB금융지주 회장이 글로벌 스테이블코인 발행사인 테더의 미국 특화법인 테더 USAT의 최고경영자(CEO)를 만나 스테이블코인 관련 협력 방안을 논의한다.

19일 KB금융에 따르면 양 회장은 오는 22일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 보 하인스 테더 USAT CEO를 만난다.

테더 USAT는 지난 12일 미국의 달러 스테이블코인 규제인 ‘지니어스 법(GENIUS Act)’을 모두 준수한 신규 달러 연동 스테이블코인 ‘USAT’를 연말까지 출시하겠다고 밝힌 바 있다.

양 회장과 하인스 CEO는 ▷국내외 디지털 자산 규제 환경 변화에 대응한 스테이블코인 사업 기회 발굴 ▷글로벌 디지털 금융 서비스 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너십 구축 방안을 모색할 예정이다.

하인스 CEO는 도널드 트럼프 미국 행정부에서 대통령 디지털자산 자문위원회 집행이사를 역임한 디지털자산 정책 전문가다. 지니어스 법안 제정을 비롯한 미국 내 디지털자산 산업에 대한 정책과 규제 체계 개발을 담당했다.

KB금융 관계자는 “이번 만남은 글로벌 스테이블코인 확산에 대응하면서 우리나라 통화 주권을 수호하고 소상공인과 상생할 수 있는 디지털 금융 생태계를 구축하기 위한 것”이라며 “앞으로도 혁신적인 디지털 금융 서비스를 제공해 나가겠다”고 전했다.