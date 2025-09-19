[헤럴드경제=박혜림 기자] NC AI가 19일 ‘제1회 바르코 3D 게임 제작 공모전’의 수상작을 공식 발표했다.

이번 공모전은 AI 기반 3D 에셋 제작 도구 ‘바르코 3D’를 활용한 첫 게임 창작 경진대회다. 총 200여개 팀, 300여명의 지원자가 참여했다.

공모전 기간 동안 참가자들은 5000여개의 신규 프로젝트를 생성했으며, 바르코 3D를 통해 제작 및 다운로드된 에셋도 3000개가 넘었다.

최종적으로 31개의 완성된 게임이 제출됐다.

1차 서면 평가와 2차 발표 평가를 거쳐 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 5팀을 포함한 총 14개 팀이 수상의 영예를 안았다.

바르코 3D는 기존에 최소 3-4주 이상 걸리던 3D 에셋 제작 과정을 10분 내외로 단축할 수 있는 혁신적인 AI 기반 도구다. 참가자들은 게임 내 핵심 에셋의 50% 이상을 바르코 3D로 직접 제작해야 하는 조건을 통해 AI 도구의 실질적 활용 경험을 쌓을 수 있었다.

대상 수상작인 ‘귀소본능’은 분신사바 의식을 콘셉트로 한 1인칭 추리 게임이다. 플레이어가 음성 인식을 통해 귀신에게 질문을 던지고 O/X 답변을 통해 실종자의 진실을 밝혀내는 독창적인 게임플레이로 주목받았다. 최우수상을 수상한 ‘KU-A Studio’의 ‘Reset Protocol’은 게임 관리 회사 직원이 돼 망가진 가상 세계 스테이지를 협동으로 복원하는 참신한 콘셉트로 호평받았다.

NC AI는 수상팀들이 지속적으로 창작 활동을 이어갈 수 있도록 다양한 후속 지원을 제공할 예정이다. 수상작들은 NC AI가 주최하거나 협력하는 각종 행사 및 매체를 통해 우수 사례로 소개되며, 필요시 키노트 발표 기회와 미디어 홍보 지원도 제공된다. 또한 수상작에 대해서는 별도 협의를 거쳐 게임 홍보 등 추가적인 마케팅 지원도 이루어질 계획이다.

NC AI 임수진 CBO는 “바르코 3D가 인디 개발자들이 겪는 3D 제작의 기술적·비용적 장벽을 실질적으로 해소해 줄 수 있는 도구임을 이번 공모전을 통해 확인했다”며 “앞으로도 다양한 창작자들과 협력해 누구나 쉽고 빠르게 창의적인 게임을 만들 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

한편 바르코 3D는 텍스트나 이미지 프롬프트 입력만으로 빠르게 3D 모델링을 생성해주는 AI 기반 플랫폼이다. 3D 생성 외에도 오토 리메시, 텍스처 힐링 등 복잡한 작업도 간단하게 처리할 수 있다. NC AI는 이달 말 바르코 3D의 글로벌 정식 출시를 앞두고 있으며, 메시 AI, 텐센트의 훈위안 등과의 글로벌 경쟁에서 차별화된 커뮤니티 기능과 애니메이션 기능을 통해 경쟁력을 확보할 계획이다.