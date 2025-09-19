[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차가 19일부터 21일까지 서울 성동구에 위치한 복합문화공간 ‘세퍼레이츠’에서 ‘컬러풀 라이프 - RE:Color’ 전시회를 개최한다고 밝혔다.

사회적 기업 7곳과 협업해 진행하는 이번 전시는 ‘흙과 회복’을 주제로, 자원순환의 중요성과 현대차의 친환경 신소재 연구 성과를 알리는 데 중점을 둔다.

자원순환은 제품의 생산과 소비 이후 발생하는 폐기물을 버리는 것이 아니라, 회수·재활용·재사용하여 낭비를 줄이고 지속가능성을 높이는 개념이다.

현대차는 우선 ▲헌옷과 폐플라스틱, 폐비닐이 토양에 미치는 영향을 시각화한 전시물 ‘흙의 기억’ ▲환경 오염을 주제로 시민 공모로 선정한 LED 미디어 아트 등을 전시해 일회용 소비문화가 생태계에 미치는 영향을 관람객과 공유한다.

이후 ▲실제 차량에 적용하는 현대차의 재활용·바이오 기반 소재 12종 ▲폐기물이 새로운 제품으로 재탄생한 업사이클 사례를 선보이며 지속가능한 미래를 위한 자원순환 실천 방안을 제시한다.

또 ▲자투리 원단을 재활용한 미니백 만들기 ▲과자봉지로 나만의 핀 거울 만들기 등 관람객이 직접 참여해 자원순환 과정을 체험할 수 있는 프로그램도 마련한다.

이외에도 현대차는 전시회와 연계해 ▲임직원들이 성수동 일대를 걸으며 쓰레기를 직접 수거하는 ‘성수동 플로깅’ 프로그램 ▲사전 신청 고객을 대상으로 자원순환 전문가의 특강 등을 진행한다.

현대차 관계자는 “폐기물이 환경에 미치는 영향은 물론, 이를 활용한 자원순환 방안까지 소개하고자 이번 전시회를 기획했다”며 “현대차는 앞으로도 다양한 사회적 기업과 협업해, 지속가능한 지구를 위한 활동을 계속할 것”이라고 밝혔다.