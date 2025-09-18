군민 1,000여 권 책과 함께 나눔·독서 즐기며 마음의 양식 채워

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군 울릉읍사무소 앞마당이 선선한 가을바람과 책 향기로 가득 찼다.

18일 새마을문고 울릉군지부(회장 전남억)가 주관한 ‘알뜰 도서 무료 교환시장’에는 문고 회원 10여명이 모여 이른 아침부터 오후 늦은 시간까지 수고를 아끼지 않았다.

행사장 한편에는 신간을 포함한 1,000여 권의 도서가 빼곡히 놓여 주민들의 눈길을 사로잡았다.

어린이부터 어르신까지 다양한 연령층이 모여 직접 책을 살펴보고, 집에서 보관하던 헌 책을 새롭게 읽고 싶은 도서로 바꾸는 모습을 어렵지 않게 찾아볼 수 있었다.

한 주민은 “집에만 두었던 책이 이렇게 새로운 책으로 바뀌니 기분도 좋고, 아이와 함께 읽을 책을 고를 수 있어 뿌듯하다”고 말했다.

전남억 회장은 행사 시작에 앞서 “이번 도서 교환 행사를 통해 주민들이 나눔 문화를 경험하고, 도서 재활용으로 근검절약 정신을 되새기길 바란다”며 “앞으로도 다양한 문고 행사를 통해 군민들의 독서 생활화를 돕겠다”고 말했다.

이번 행사는 특히 군민들이 서로 책을 추천하고 이야기를 나누는 소통의 장으로도 활용됐다. 주민들은 책을 들고 서로 의견을 나누며 웃음과 대화가 끊이지 않았고, 행사장 곳곳에서는 사진을 찍고 신간을 꼼꼼히 살피는 모습이 이어졌다.

새마을문고 울릉군지부는 매년 알뜰 도서 교환시장과 휴가철 피서지 문고 운영 등 다양한 사업을 통해 생활 속 독서문화 확산에 앞장서고 있다. 이번 가을 행사 역시 주민들에게 책과 함께 마음의 양식을 채우는 뜻깊은 시간이 됐다.