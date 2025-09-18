하반기 채용 대비 취업 역량 강화 기회 제공

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기지] 구미대학교(총장 이승환) 대학일자리플러스센터는 18일 ‘2025 자기소개서 및 모의 면접 콘테스트’ 를 개최했다.

이번 경연는 하반기 채용을 앞둔 학생들에게 실제 기업체용과 동일한 프로세스를 체험할 기회를 제공하고, 이를 통해 취업 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

학생들은 입사지원서 작성과 모의 면접을 직접 체험하며 자신의 취업 준비 상황을 점검하고, 구체적인 취업 계획을 세울 수 있는 기회를 가졌다.

면접관들은 면접 태도, 답변 능력, 자신감과 의지, 창의력과 표현력 등을 평가했으며, 7개 학과 28명의 학생이 참가했다.

이번 콘테스트에서는 대상 2명(각 40만원), 우수상 4명(각 20만원), 장려상 6명(각 10만원) 등 총 12명이 선정돼 220만원의 장학금을 수상할 예정이다.

참가 학생 조현진(호텔관광항공서비스과 2학년)씨는 “면접에 대한 두려움이 있었지만 모의 면접 경험을 통해 극복할 수 있었다. 다른 학생들도 대학일자리플러스센터의 도움으로 취업에 성공했으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

박준혁 일자리플러스센터 센터장은 “이번 콘테스트가 학생들에게 채용 과정을 간접 체험할 기회를 제공하고, 입사지원서 작성과 면접 이해도를 높이는 계기가 되길 바란다. 또 개인별 피드백을 통해 실전 취업 역량 향상에 도움을 주고자 한다”고 말했다