[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 기장군은 최근 국토교통부 주관 ‘2026년도 개발제한구역 주민지원사업’에 선정돼 우수사례 인센티브 5억원을 포함, 총 30억9000만원의 사업비를 확보했다고 18일 밝혔다.

국토교통부는 개발제한구역 내 주민들의 삶의 질 향상과 지역 간 균형 발전을 위해 마을 진입로 개설, 주차장 조성 등 생활기반사업과 누리길 조성, 경관사업 등의 환경문화사업을 지원하고 있다.

기장군에 따르면 지난해는 ▷철마로(장전마을 일원) 도로확장공사 ▷소하천(나름터천) 정비사업 ▷일광산 바람누리길 조성사업 ▷임기마을 쌈지공원 조성사업이, 올해는 ▷일광산 아침햇살 정원숲 경관사업이 주민지원사업으로 선정돼 총 사업비 33억여원을 들여 사업을 추진하고 있다.

올해는 철마로(장전마을 일원) 도로확장공사 사업이 다시 선정됐다. 해당 사업은 지역 주민들의 지속적인 요청 사항을 반영해 추진하고 있는 계속사업으로 도로 확장과 보도 신설을 통해 차량 안전사고 예방과 통행 불편을 해소해 낙후된 소외 지역주민들의 생활환경을 개선할 것으로 기대된다.

또 군은 지난 2024년 공모 선정으로 추진한 일광산 바람누리길 조성사업이, 국토교통부 우수사례로 선정돼 인센티브 5억원을 추가로 확보하는 성과를 거두었다. 이 사업은 보행약자들이 자연을 안전하고 편리하게 즐길 수 있도록 데크길과 전망대를 조성하는 것으로 사회적 약자를 배려하는 동시에 자연경관을 고려한 점에서 높은 평가를 받았다.