마포 아파트 평균 매매가 12.8억→13.8억 성동은 14.8억→15.5억…거래량도 늘어 토허제 지정 가능성에 패닉바잉 분위기도

[헤럴드경제=신혜원 기자] 토지거래허가구역(토허구역) 추가 지정 1순위로 꼽히는 서울시 마포·성동구 일대 아파트 평균 매매가격이 지난달 전월 대비 1억원 가까이 상승한 것으로 나타났다. 6·27 대출규제 직후 주춤한 듯 보였던 마포·성동 아파트값이 ‘규제 전 매수해야 한다’는 막차 수요 영향으로 상승세를 보인 결과로 풀이된다. 이들 지역은 일단 서울시의 토허구역 심의에서 제외되긴 했지만 국토교통부가 부처로의 지정권한 확대를 추진하고 있는 만큼 신규 지정 가능성은 여전해 한동안 가격 상승세가 이어질 것이란 관측이다.

18일 서울부동산정보광장에 따르면 8월 마포구에서 거래된 아파트의 평균 매매가격은 13억7944만원으로 7월 12억8056만원 대비 약 7% 상승했다. 올 들어 지속적인 오름세를 보이던 마포 아파트 평균 매매가격은 6월 15억4317만원으로 역대 최고치를 기록했다가 6·27 대출규제 여파로 지난달 하락했다. 그러나 한 달 만에 다시 1억원가량 오른 것이다.

성동구 또한 6월 17억7487만원까지 올랐던 평균 아파트 매매가격이 7월 14억7851만원으로 떨어졌다가 지난달 15억5051만원으로 상승했다.

7월 한 달간 위축됐던 매매량 또한 차츰 살아나는 모습이다. 마포구 아파트 매매량은 7월 120건에서 8월 166건으로 약 38%, 성동구는 같은 기간 102건에서 187건으로 약 83% 급증했다.

이러한 추세는 강남3구(강남·서초·송파구), 용산구 등 규제지역 아파트 평균 매매가격이 일제히 전월 대비 하락한 것과 대비된다. 4개 자치구는 거래량 자체가 급감하며 아파트 평균 매매가격이 수억원씩 떨어졌다. 강남구는 7월 28억2760만원에서 8월 25억3421만원으로, 같은 기간 서초구는 28억3001만원에서 22억3734만원, 송파구는 18억2716만원에서 16억8908만원으로 내렸다.

실제 부동산 시장에선 마포·성동구를 중심으로 신고가 거래가 잇따르고 있다. 마포구 아현동 대장주로 꼽히는 ‘마포래미안푸르지오’ 59㎡(이하 전용면적)는 지난 4일 20억6000만원 신고가에 팔렸고, 같은날 ‘마포센트럴아이파크’ 84㎡는 19억8000만원에 거래돼 최고가를 경신했다. 성동구 행당동 ‘서울숲더샵’ 150㎡는 지난달 29일 33억5000만원에 매매계약을 체결해 신고가를 새로 썼다. 옥수동 ‘옥수리버젠’ 59㎡도 지난달 30일 21억 최고가에 거래됐다.

마포·성동구 일대 아파트값이 상승폭을 키우고 있는 건 비규제지역일 때 매수해야 한다는 불안심리와 더불어 강남3구·용산구 등의 토허구역 확대 재지정 과정을 거치며 수요자들 사이에서 ‘규제가 적용돼도 오를 곳은 오른다’는 학습효과가 확산된 영향이다. 9·7 주택공급대책에 ‘토허구역 지정권한 국토부로 확대’가 포함되며 마포·성동 등 한강벨트 지역이 우선 지정 대상으로 거론되자 패닉바잉(공황매수) 움직임을 부추기고 있다는 분석이다.

이재국 한국금융연수원 겸임교수는 “마포·성동의 상승세는 막차를 타지 못하면 안될 것 같다는 심리적인 불안감이 반영된 결과인 동시에 규제지역 아파트를 매수하고 싶어도 어려운 상황이니 대체재로서 매수하는 영향도 있다”고 말했다.

한편 전날 서울시 도시계획위원회는 오는 30일 토허구역 지정이 만료될 예정인 강남3구·용산구를 내년 12월 31일까지 1년 3개월간 재지정했다. 마포·성동 등 지역에 대한 논의도 이뤄질 것이란 관측도 있었지만 이들 지역은 포함되지 않았다. 서울시가 토허구역 추가 지정에 대해 신중한 입장을 보이는 가운데 향후 국토부로 토허구역 지정권한이 확대되면 마포·성동이 우선적으로 신규 지정 대상이 될 것이란 전망이 우세하다. 실제 이상경 국토부 1차관은 앞서 주택공급 확대방안을 발표하며 “마포·성동구와 같은 지역에 주택담보대출비율(LTV) 40%를 적용하면 수요 억제 효과가 크다”며 두 개 지역을 특정해 언급하기도 했다.

이 교수는 “마포·성동의 규제지역 지정 여부는 예측하기 어렵지만 만약 지정된다면 그 사이의 공백기간 동안은 계속해서 아파트 가격이 오를 수밖에 없다”고 내다봤다.