국가시설 침투 불법드론 탐지·식별·무력화·포렌식 한국원자력연구원 ‘지능형 통합 대응기술’ 첫 공개

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 우주항공청과 함께 국가중요시설에 침투한 불법드론에 대응하기 위한 첨단 기술을 공개했다.

경찰청은 18일 오후 1시 우주항공청과 대전 한국원자력연구원에서 민·관·군 관계자들이 참석한 가운데 원자력 시설에 ‘불법드론’이 침투한 상황을 가정한 대응기술 시연회를 개최했다.

경찰청과 우주항공청은 ‘불법드론 지능형 대응기술 개발 사업’을 공동으로 진행하고 있다. 한국원자력연구원은 지난 2021년 4월부터 이 연구를 수행했고 불법드론에 대한 탐지·식별·제어권 탈취(무력화)·포렌식(사고조사)을 통합한 원스톱 시스템을 구축했다.

‘탐지·식별’ 단계에서는 RF(Radio Frequency) 스니퍼(Sniffer)를 이용해 드론이 조종기와 주고받는 통신 주파수를 분석해 불법드론의 기종 등 정보를 확보한다. 드론에 대한 탐지·식별이 완료된 이후부터는 조종자의 위치와 촬영 중인 영상 등 증거를 라이브 포렌식 기술을 이용해 저장한다.

두 번째는 ‘제어권 탈취(무력화)’ 단계다. 탐지·식별을 통해 확인한 정보에 따른 취약점을 이용해 조종 권한을 빼앗는 단계로, 물리적 대응에 비해 드론 추락으로 인한 2차 피해를 예방할 수 있다는 장점이 있어 공항·원자력시설은 물론 도심지역에서도 활용이 가능하다.

마지막은 ‘포렌식(사고조사)’ 단계로, 착륙시킨 드론 기체와 조종자로부터 획득한 조종기·스마트폰 등을 분석해 비행경로와 촬영 사진·영상 등 범죄 입증 자료를 획득한다.

한국원자력연구원은 시연회에서 발견한 미비점 등을 보완해 오는 11월 최종 결과물을 선보일 예정이다.

최주원 경찰청 미래치안정책국장은 “드론 기술의 급속한 발전만큼이나 관련 범죄에 대비한 포렌식 기술 확보가 중요하다”며 “앞으로도 성공적인 연구개발을 통해 수사역량 강화에 보탬이 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 경찰청과 우주청은 오는 10월 말에도 양양공항에서 2차 국가중요시설 대상 불법드론 대응 시연회를 개최할 예정이라고 밝혔다.