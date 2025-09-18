기흥노인복지관 동참

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인도시공사(사장 신경철)는 지난 17일 기흥노인복지관과 함께 지역 내 어르신들을 위한 사회공헌 활동을 펼쳤다.

이날 봉사에는 공사 임직원 26명이 참여했다. 총 30박스의 김치를 기부하여 지역 내 독거 어르신 가정에 직접 전달했다. 특히 단순 전달에 그치지 않고, 봉사자들은 어르신 가정을 방문해 주거환경을 정돈하고 청소 봉사도 함께 진행해 의미를 더했다.

이번 활동은 지역사회 어르신들이 보다 따뜻하고 청결한 환경에서 생활할 수 있도록 돕기 위한 공사의 지속적인 사회공헌 노력의 일환으로 마련됐다.

행사에 참여한 한 직원은 “평소에 바쁜 업무로 자주 시간을 내기 어려웠지만, 오늘 어르신 댁을 직접 방문해 작은 도움을 드릴 수 있어 뿌듯했다”라며, “어르신의 고마워하시는 표정에 마음이 따뜻해졌다. 앞으로도 이런 활동에 꾸준히 참여하고 싶다”라고 소감을 전했다.

또 다른 직원은 “단순한 물품 전달이 아니라 직접 어르신들의 생활 공간을 정리해드리며 이야기를 나누는 시간이 특히 의미 있었다”라며, “공사의 사회적 책임을 다시금 되새기는 계기가 됐다”라고 말했다.

한편 용인도시공사는 앞으로도 지역사회의 소외된 이웃을 위한 다양한 나눔 활동을 지속적으로 펼칠 계획이다.