[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 이민 당국이 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장을 급습해 근로자들을 체포·구금한 사태에 대해 자동차 공장에서 일하는 미국인 근로자가 비판한 영상이 화제가 되고 있다. 해당 영상은 소셜미디어에서 큰 반향을 불러일으키며 논란이 확산되고 있다.

틱톡 이용자 포니보이는 최근 틱톡에 ‘자동차 공장에서 일하는 작업자가 전하는 현대차 관련 상황’이라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 미국 켄터키주 글렌데일에 위치한 블루오벌 포드 공장에서 1년간 근무한 경험을 언급하며 “현대차 구금 사태는 단지 현대차만의 문제가 아니라 훨씬 더 큰 문제로 번질 것”이라고 지적했다.

그는 “가장 미국적인 자동차 제조업체인 포드조차도, 모든 기계와 장비들이 한국인들에 의해 설치되고 프로그램화됐다”며 “건물 설계부터 기계 설계까지 전부 한국의 SK엔지니어링이 진행했다”고 말했다. 이어 “한국은 우리의 전기차 제조와 생산에 막대한 투자를 해왔다”며 “한국 엔지니어들이 기계를 설계해서 미국으로 보내면 한국 기술직들이 그것을 설치하고, 미국 노동자들에게 그 기계를 다루는 법을 가르쳐준다”고 말했다.

그러면서 포니보이는 “현대차만의 문제가 아니다. 포드, 쉐보레, 닛산, 마쯔다, 토요타 그 회사들에서 모두 기계는 한국인이 설계하고, 설치하고, 세팅한다”라며 “멍청이들이 조지아에 수십억달러 손해를 끼친 것뿐만 아니라 엄청난 외교 문제까지 만들어버렸다”고 지적했다.

또 “게다가 최근 몇 년 사이에 새로 지어진 자동차 공장들도 아직 기계 설치가 끝나지 않은 곳이 있다면 아마 그 일자리까지 망쳐버렸을 것”이라며 “수만 개의 미국 일자리가 연기처럼 사라져버릴 것이다. 백인이 아닌 사람들이 더 뛰어나다는 사실을 인정하지 못하기 때문”이라고 덧붙였다.

이 영상은 틱톡에서 10만회에 달하는 조회수를 기록했고, 댓글은 5800개를 넘어섰다. 한 이용자는 “아들의 오랜 여자친구는 한국 국적자인데, 한국 언론이 이 사건을 끊임없이 보도하고 있고, 사람들은 대체로 이를 아시아인에 대한 고의적인 굴욕으로 규정한다고 한다”고 적었다.

또다른 이용자들은 “한국은 미국의 가장 중요한 동맹국 중 하나인데, 왜 그들을 박해하는가?”, “여러분은 한국 뉴스에서 이 모든 것에 대해 뭐라고 말하고 있는지 봐야 한다. 우리는 끝났다”, “인종차별은 정말 큰 비용이 든다”는 반응을 보였다.

현장에서 근로 중이라는 한 이용자는 “우리 공장에서 300만달러짜리 기계가 고장 났는데 북미에서 이를 수리할 사람이 없어 한국 기술자와 통역사를 불러야 했다”며 “현지 유지보수 팀은 무기력하게 지켜볼 수밖에 없었다”고 털어놓기도 했다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 사설에서 현대차 공장의 무차별적 단속이 한국에서 계속 파장을 일으키고 있다며 이번 일로 미국에 대한 외국의 투자가 어려워질 것이라고 지적한 바 있다.

WSJ는 “미국에는 그런 인력이 없으면서도 우리 사람들이 머물며 일할 수 있도록 비자를 발급해주지 않는다”는 이재명 대통령의 발언을 전하며 “미국인들이 듣기 불편할 수 있지만 사실이다. 미국에는 이런 일을 할 노동력이 없다”라고 꼬집었다.

WSJ는 또 미국 이민당국이 한국 근로자들을 수갑, 사슬로 결박한 모습이 보도되며 한국인들에게 좋은 반응을 얻지 못했다고 지적했다. 그러면서 “어떤 경우든 조지아에서와 같은 급습은 도널드 트럼프 대통령이 원하는 외국인 투자를 억제하는 요인”이라고 비판했다.