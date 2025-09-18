[헤럴드경제=민성기 기자] MBC 故 기상캐스터 오요안나의 친오빠 오상민 씨가 고인의 1주기에 검은 옷을 입은 기상캐스터들에게 분노했다.

18일 스타뉴스의 보도에 따르면 고인의 친오빠 오상민 씨는 고인의 동료 기상캐스터들이 15일 검은 옷을 입고 방송에 출연한 것에 대해 “장례식에도 참석하지 않은 사람들이 무슨 추모냐”고 말했다.

또 오씨는 10일째 단식 농성 중인 모친에 대해 “물론 몸 상태가 괜찮지는 않다”며 “MBC가 우리의 말을 듣지 않으니, 눈이라도 있다면 (모친의 모습을) 보기라도 하겠죠”라고 심경을 전했다.

오씨는 “엄마가 단식 농성 5일째를 넘어갔을 때 조금 힘들다고 하셨다. 농성장에 MBC 안형준 사장이 왔다 갔다고는 들었다”며 “그럼에도 엄마는 그 자리에서 죽어도 계속한다는 입장이시다. 아들 입장에선 그것도 아니라고 생각하지만 말리지도 않았다. 엄마께서 그렇게 하신다는데 본인의 의견이 중요할 뿐”이라고 말했다.

故 오요안나의 어머니는 지난 8일 MBC 사옥 앞에서 단식 농성을 시작했다. 고인의 어머니는 “1주기 전에 문제를 해결하고 더 이상 이런 비극이 발생하지 않도록 함께 해달라”고 전했다.

故 오요안나는 지난해 9월 세상을 떠났으나, 3개월 만에 부고가 알려졌다. 고인 휴대폰에서 원고지 17장 분량 유서가 발견됐는데, 동료들에게 직장 내 괴롭힘을 당했다는 내용이 담겼다. 유족은 서울중앙지방법원에 가해자로 지목된 1명을 상대로 민사소송을 제기했고, MBC는 올해 1월 말께 진상조사위원회를 꾸렸다.

고용노동부는 특별근로감독을 통해 “(고인에 관한) 조직 내 괴롭힘이 있었다”면서도 “근로기준법상 근로자로 인정되지는 않아 직장 내 괴롭힘 규정이 적용되지 않는다”고 밝혔다.