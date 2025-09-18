기관사칭형 보이스피싱 피해 52% 2030 청년층 “피해자 고립시키는 진화된 수법에 경각심 필요”

[헤럴드경제=이용경 기자] 최근 검찰이나 금융감독원 등 기관을 사칭한 보이스피싱 범죄가 성행하고 있는 가운데 피해자 절반 이상이 2~30대 청년층인 것으로 나타났다.

경찰청 국가수사본부에 따르면 올해 1~8월 기관 사칭형 보이스피싱 범죄 피해액은 6753억원으로 집계됐다. 이는 전체 보이스피싱 피해액 8856억원의 76.2%에 달하는 수치다.

아울러 기관 사칭형 보이스피싱 피해액은 1건당 7438만원으로 전년 같은 기간 1건당 피해액이던 4218만원에 비해 76.3% 증가한 것으로 조사됐다.

연령대별 피해를 보면 2~30대 청년층 피해 비율이 전체의 52%로 절반을 넘었다. 특히 최근 보이스피싱 범죄조직이 주로 청년층으로부터 가상자산을 속여 뺏는 양상이 나타나면서 1억원 이상 고액피해자 중 2~30대 비중도 점차 증가하고 있다.

“범죄 연루됐다고 믿게끔 피싱수법 진화돼”

경찰청 국가수사본부는 2030 청년 세대가 기관 사칭형 보이스피싱 수법에 취약한 원인으로 두 가지를 꼽았다. 첫 번째는 범죄조직이 정교한 시나리오와 범행 수단으로 피해자를 철저히 통제하고 고립시키는 전략을 사용한다는 점이고, 두 번째는 비대면 금융환경과 가상자산 투자에 익숙한 청년층 성향을 범죄조직이 적극 활용하고 있다는 점이다.

우선 보이스피싱 조직은 카드 또는 등기우편 배송을 빙자해 접근한 뒤 피해자가 특정 웹사이트에 개인정보를 입력하면 구속영장이나 인출 명세서 등 가짜 미끼 문서를 보게 해 실제 범죄에 연루된 것처럼 착각하게 만든다.

이후 피해자의 협조를 강요하면서 보안 유지를 위해 휴대전화 검열 조치가 필요하다며 증거인멸이 쉬운 ‘시그널’이나 ‘텔레그램’ 같은 보안 메신저를 설치하라고 지시한다.

범죄조직은 마지막으로 피해자의 휴대전화에 악성 앱을 설치하게 하는데, 특히 이 과정에서 상대적으로 보안이 취약한 구형 휴대전화를 구매하도록 해 휴대전화 수발신 번호 조작 및 실시간 위치 파악 등에 활용한다.

국수본은 이 같은 범행 수단이 모두 피해자가 실제로 범죄에 연루됐다고 속아 범죄조직의 지시에 따를 수밖에 없도록 만들었다고 평가했다. 그러면서 최근 기관 사칭형 범죄조직은 대부분 수사기관의 구속 수사를 면해 주겠다는 조건으로 피해자들이 숙박업소에 머물며 스스로 고립시키도록 하는 이른바 ‘셀프감금 형태’로 진화하고 있다며 각별한 주의를 당부했다.

특히 국수본은 피해자의 직업이나 환경에 맞춘 수법에도 유의하라고 강조했다. 최근 보이스피싱 조직들은 자영업자를 상대로 국세청을 사칭해 세금 미납 혐의를 추궁하거나, 해외에 체류 중인 교포나 유학생을 상대로 대사관 직원을 사칭해 해외 마약 사건에 연루됐다고 속이는 등 수법을 다변화하고 있어서다.

“개인 금융정보 요청은 100% 보이스피싱”

경찰청 국수본은 ‘셀프감금’ 유형의 범죄 피해를 예방하기 위해 홍보 포스터 5만부를 제작해 전국 숙박업소에 배포했다. 그 결과 현장에서 다수의 피해 예방 사례가 확인돼 향후 금은방 등 피해자가 방문하는 주요 범행 장소를 중심으로도 맞춤 홍보를 이어간다는 방침이다.

한편 국수본은 금융사 직원과 통신사 대리점주 등을 대상으로 업체별 방문 고객들이 겪는 주요 범행 수법과 그에 대한 대응법 안내를 위한 현장 교육도 병행하는 등 보이스피싱 피해 예방 홍보와 협업 활동을 이어나갈 계획이다.

경찰 관계자는 “수사기관은 특정 웹사이트에 개인정보를 입력하도록 한 뒤 개인의 범죄정보와 수사서류를 열람하도록 지시하지 않는다”며 “텔레그램 등 특정 메신저로만 연락하도록 요구하거나 별도 휴대전화를 개통하도록 지시하는 경우도 절대 없다”고 말했다. 그러면서 “개인자산 검수를 목적으로 금융정보 제공을 요청하거나 대출실행 또는 가상자산 환전 후 자금 전달을 요청하는 경우는 100% 보이스피싱”이라며 “개인 금융정보는 온오프라인을 불문하고 보안에 유의해야 하고, 상대방이 요청하는 현금 또는 가상자산 이체에 응해서는 안 된다”고 강조했다.

박성주 국가수사본부장은 “최근 기관 사칭형 범죄는 피해자를 상대로 한 심리적 지배 전략으로 인해 피해자가 피해 사실을 뒤늦게 알게 되고, 그 과정에서 커다란 재산 피해가 동반되고 있다”며 “경찰이 범정부 종합대책에 발맞춰 보이스피싱 근절을 위해 총력을 기울이고 있는 만큼 국민께서도 범죄 수법과 대처 방법에 항상 관심을 기울여 달라”고 당부했다.