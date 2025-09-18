[헤럴드경제=장연주 기자] 지난 5년간 병마와 싸워 피부암을 극복해낸 50대 남성이 삶의 마지막 순간에 장기 기증으로 5명의 생명의 살리고 떠났다.

18일 한국장기조직기증원에 따르면, 지난 7월21일 부산대병원에서 윤기명씨(55)가 심장과 폐, 간, 양쪽 신장을 기증했다고 밝혔다.

윤씨는 올 7월2일 출근길에 차 안에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다.

앞서 윤씨는 2018년 피부암인 흑색종을 진단받아 5년간 투병 끝에 완치 판정을 받았다.

유족에 따르면, 윤씨는 병마와 싸우고 일상으로 돌아온 뒤 삶의 소중함을 더 크게 느끼고 사회에 도움이 되고자 노력했다고 한다.

이에 유족들은 어려운 사람을 보면 항상 먼저 나서서 도움을 주던 윤씨의 성품과 기증 의지를 따라 장기 기증을 결심했다.

윤씨는 부산에서 외아들로 태어났으며 5살에 아버지를 여의고 홀어머니 밑에서 자라 책임감이 강했다. 어린시절 운동을 좋아해 고등학교에서 야구부 활동을 했으나 어려운 가정형편 때문에 꿈을 이루지는 못했다.

그 학교 졸업 후 한전KPS에 입사해 34년을 근무했다. 가정에서는 자상한 남편이자 늘 따뜻한 아버지였다.

윤씨의 아내 전영신 씨는 “내가 딸 같이 장난 많이 치고 그랬는데 다 받아주고 늘 사랑으로 이해해줘서 고마웠다. 다음 생에는 오빠가 내 아내로 태어나서 그렇게 살았으면 좋겠다. 많이 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.