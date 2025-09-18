[헤럴드경제=서경원 기자] SK그룹은 연말까지 상반기 채용 규모에 버금가는 4000여명을 추가로 채용해 올해 채용 규모를 총 8000여명으로 확대한다고 18일 밝혔다.

SK는 연구개발(R&D), 인공지능(AI), 기술개발 등 분야에서 멤버사별 채용에 나선다.

그룹이 중점 추진하는 AI, 반도체, 디지털전환(DT) 경쟁력 강화를 위해 국내외 이공계 인재 위주로 채용에 나설 계획이다.

그룹 주력인 SK하이닉스는 오는 22일부터 다음 달 1일까지 하반기 신입사원을 모집한다. 이번 채용에서는 반도체 설계, 소자, R&D, 양산기술 등 AI 반도체 사업 확대를 위해 역량 있는 인재를 채용할 예정이다.

SK하이닉스는 2027년 상반기 가동을 목표로 건설 중인 용인 반도체클러스터 관련 인력만 수천명 규모로 선발할 계획이며, 청주캠퍼스 M15의 차세대 D램 생산능력 증설 등에 따라 채용을 추가로 확대할 계획이다.

SK그룹은 지난달 기공한 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 등 미래 전략 사업 확대에 발맞춰 멤버사별로 사업 분야별 인재를 모집한다.

아울러 취업준비생 역량 강화를 위해 사내 교육 플랫폼 마이써니의 ‘써니C’를 통한 전문가·사내 구성원 조언도 제공한다.

SK 관계자는 “대내외적 경영 여건이 급변하고 있지만, 경쟁력 있는 청년 인재를 제때 확보하는 것이 지속 가능한 기업의 토대라는 게 SK그룹의 믿음”이라며 “인재 채용과 역량 강화를 위한 지원도 지속해 AI 등의 분야에서 국가 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.