특수입지 사업 확대…프랜차이즈 운영 노하우 시너지

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트24와 푸르웰이 특수입지 대상 편의점 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 18일 체결했다고 밝혔다.

이날 서울 성수동에 있는 이마트24 본사에서 열린 협약식에는 최진일 이마트24 대표이사, 정철웅 푸르웰 대표이사 등 주요 관계자들이 참석했다.

글로벌 종합 외식 전문기업 푸르웰은 대우건설의 자회사로 아파트 건설현장과 휴게소 등 대형 특수입지에 급식·외식·유통 등 다양한 사업을 펼치고 있다.

이번 협약에 따라 이마트24는 푸르웰이 보유한 건설현장, 휴게소 등 특수입지에 편의점을 연다. 푸르웰은 이마트24의 차별화된 프랜차이즈 운영 노하우를 제공받는다. 이마트24는 푸르웰과의 업무협약을 바탕으로 특수입지에 우량점 출점을 이어갈 계획이다.

이마트24 최진일 대표이사는 “이번 협약은 이마트24와 푸르웰의 공동 발전과 이익을 도모하기 위한 것”이라며 “건설현장과 휴게소 등 특수입지에 진출한 이마트24 점포가 성공적으로 안착하고, 시너지를 발휘하도록 지원하겠다”고 말했다.