실시간 시세반영 차감 코인수 확정 최원석 사장 특허 출원 직접 참여

BC카드(사장 최원석·사진)가 업계 최초로 스테이블코인 결제 시 고객의 전자지갑에서 차감할 코인의 개수를 확정하는 기술에 관한 특허를 출원했다고 18일 밝혔다.

이번 특허는 동일한 스테이블코인이라도 거래소별로 상장 물량과 거래량에 따라 미세한 시세 차이가 발생하는 점에서 착안했다. 실시간 시세 데이터를 수집·분석해 거래승인 및 잔고 차감 과정에서 고객에게 합리적이고 투명하게 정산금액을 확정하는 것이 골자다. 해당 특허를 적용하면 스테이블코인 결제 즉시 투명하고 공정한 시세가 반영돼 고객은 합리적인 차감 결과를 직접 확인할 수 있을 것으로 보인다. 해외 가맹점에서 원화 스테이블코인으로 결제하거나, 국내 가맹점에서 외화 스테이블코인으로 결제하는 상황에서 효용성이 높을 것으로 기대된다.

이번 특허 출원에는 최원석 BC카드 사장이 직접 참여했다. 최사장은 지난 2022년부터 2024년까지 NFT 연계 결제 기술 관련 특허 6종을 직접 출원하며 블록체인 기반 결제 인프라 고도화를 위한 기술 선점에 나선 바 있다. 최 사장은 “고객이 보다 편리하게 스테이블코인으로 결제할 수 있도록 소비자 편익 관점에서 설계됐다는 점이 특징”이라고 설명했다.

최원석 BC카드 사장은 “스테이블코인은 기존 지급결제 프로세스를 혁신할 강력한 기술 패러다임”이라며 “BC카드는 국내 최대 규모의 결제 인프라를 갖춘 기업으로서 스테이블코인 결제 서비스가 어디서나 편리하게 사용될 수 있는 환경을 조성하는 데 앞장설 것”이라고 밝혔다. 정호원 기자