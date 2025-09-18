에너지·냉각 설루션 공동 개발

SK이노베이션과 LG전자가 인공지능(AI) 시대 핵심 인프라인 데이터센터의 전력 및 냉각 통합 최적화 사업을 공동 추진한다.

양사는 17일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 AI 데이터센터 에너지·냉각 통합 설루션 공동 개발 및 사업화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다. 행사에는 김무환(왼쪽) SK이노베이션 에너지설루션 사업단장과 이재성(오른쪽) LG전자 ES(에코솔루션)사업본부장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

이에 따라 양사는 국내외 데이터센터에 통합 에너지 설루션을 제공하는 파일럿을 실행하고, 데이터센터 분야 기술협력과 공동 연구·개발(R&D)를 진행한다.

또 양사 및 외부 사업장을 대상으로 다양한 에너지 설루션과 서비스를 패키지로 제공하는 에너지 서비스(EaaS) 사업을 공동 추진하고, 데이터센터 폐열 회수 및 활용 설루션 개발에 나선다.

특히 양사는 ▷공동 기술협력 ▷파일럿 실행 ▷상품화로 이어지는 중장기 로드맵을 기반으로 포괄적 협력관계를 구축함으로써 앞으로 사업협력 범위를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 협업 과정에서 LG전자는 냉각 분야에서 지닌 글로벌 경쟁력을 토대로 ▷직접 칩을 냉각(DTC) 하는 방식인 냉각수 분배 장치(CDU) ▷수·공랭 인버터 칠러 ▷냉각 제어 설루션 공급 및 엔지니어링을 맡는다.

SK이노베이션은 종합 에너지 기업으로 지닌 역량을 바탕으로 전력 공급 및 운영 최적화를 담당한다. 구체적으로 ▷AI 기반 데이터센터 에너지 관리 시스템(DCMS) ▷보조전원(ESS 및 연료전지) 설계 ▷전력 피크 저감 설루션 등을 제공한다.

이를 통해 LG전자는 SK이노베이션의 DCMS 등 전원·운영 설루션을 활용해 전력 공급 안정성 및 전력 효율 개선 효과를 누릴 수 있고, SK이노베이션은 데이터센터 냉각 기술 포트폴리오에 LG전자의 설루션을 추가 확보하게 된다. 고은결·박지영 기자