[헤럴드경제=김보영 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주지역 숙박업소들이 숙박요금을 평소보다 많게는 10배 넘게 인상해 논란이 일고 있다.

17일 연합뉴스에 따르면 경주 시내에 자리 잡은 대다수 숙박업소는 APEC 행사가 열리는 다음 달 27일부터 11월 1일까지 요금을 크게 올려받고 있다.

한 유명 숙박 애플리케이션(앱)을 통해 확인한 결과 A업소는 평일 기준 5만원인 숙박 요금을 이 기간 34만원으로 29만원 인상해 책정했다.

B업소는 4만3000원에서 64만원으로 14배 가까이 올렸으며, C업소는 4만2000원에서 30만원으로 7배 인상한 것으로 나타났다.

대다수 숙박업소는 이미 예약이 끝나 APEC 기간에 경주를 방문해야 하는 관광객이나 타지역 주민은 어쩔 수 없이 비싼 요금을 내거나 경주 도심과 멀리 떨어진 외곽에 있는 숙소를 잡아야 하는 상황이다.

바가지요금 논란이 일자 경주시는 지난 16일 주낙영 시장 명의로 호텔, 모텔 등 지역 숙박업소 400여곳에 협조를 요청하는 편지를 발송했다.

주낙영 경주시장은 편지에서 “최근 일부 숙박업소의 바가지 요금으로 경주시 숙박업소 전체가 비판을 받고 있으니 합리적이고 투명한 요금 책정으로 신뢰를 높여주시길 바란다”고 말했다.

그러면서 “친절하고 세심한 서비스로 다시 찾고 싶은 경주 이미지를 만들고 고객과 직접 의사소통하며 만족도 향상을 위해 노력해 달라”고 당부했다.