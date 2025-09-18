제품의 바삭한 식감과 풍미 강조

[헤럴드경제=정석준 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 미국 뉴욕 타임스스퀘어 한 가운데 있는 ‘원 타임스스퀘어’(One Times Square) 전광판에 BBQ 브랜드 광고를 내보낸다고 18일 밝혔다.

재향군인의 날(베테랑스 데이), 추수감사절을 앞두고 BBQ는 이번 광고를 통해 미국 외식업계의 매출 성수기에 폭발적인 매출 증가를 기대하고 있다. BBQ는 단순한 브랜드 노출을 넘어 제품의 바삭한 식감과 풍미를 강조할 계획이다.

광고 영상은 BBQ의 핵심 가치를 담은 세 편이다. 지난 1일부터 11월 23일까지 약 3개월간 매시간 3분씩 하루 72분, 총 6048분(101시간)에 걸쳐 나간다.

BBQ는 2007년 미국에 진출한 이후 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아, 텍사스, 하와이 등 주요 지역을 중심으로 확장했다. 최근 오리건주까지 모두 32개 주에 매장을 운영 중이다. 또 캐나다, 파나마, 코스타리카, 독일, 필리핀, 말레이시아, 베트남, 일본, 피지 등 전 세계 57개국에 진출했다.

BBQ 관계자는 “타임스스퀘어는 전 세계 관광객과 현지 소비자가 만나는 상징적 공간”이라면서 “이번 광고를 통해 ‘K치킨은 BBQ’라는 메시지를 전 세계에 전하며 글로벌 시장에서 성장할 것”이라고 말했다.