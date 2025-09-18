임삼묵 2처장·국방부·육군 지원 방첩부대 장성 내란특검, 앞서 임 처장 소환조사 실시하기도

[헤럴드경제=신대원 기자] 국방부는 18일 12·3 비상계엄 사태와 관련해 임삼묵 2처장(공사 42기·준장)을 비롯한 3명의 국군방첩사령부 장성급 장교에 대한 인사조치를 단행했다.

국방부는 “비상계엄 관련 객관적 사실 확인과 조직의 조기안정을 위해 방첩사 2처장 공군 준장 임삼묵 등 방첩사 소속 장성급 장교 3명의 직무정지를 위한 분리파견을 18일부로 단행했다”고 밝혔다.

앞서 내란특검팀은 평양 무인기 침투 의혹을 조사하는 과정에서 임 처장을 소환조사한 바 있다.

임 처장은 평양 무인기 침투 사건 발생 전 드론작전사령부를 방문한 것으로 알려졌다.

방첩사 2처는 대북·대간첩·대테러 업무 등을 담당한다.

여권 일각에선 임 처장이 평양 무인기 침투 사건에 관여돼 있을 가능성이 있다는 의혹을 제기하기도 했다.

이번 국방부의 인사조치에는 임 처장과 함께 각각 국방부와 육군본부를 지원하는 방첩사 방첩부대 소속 육군 준장 2명도 포함됐다.

이번 조치로 12·3 비상계엄 사태 이후 사령관과 참모장을 포함한 방첩사 소속 장성 7명 모두 직무에서 배제됐다.

현재는 편무삼 육군 준장이 방첩사령관 직무대행, 한진희 해군 준장이 방첩사 참모장 직무대리를 각각 맡고 있다.

이재명 정부는 12·3 비상계엄 과정에서 핵심 역할을 수행한 방첩사를 폐지하기로 가닥을 잡은 상태다.

이와 관련 정부는 지난 16일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 확정한 국정운영 5개년 계획안과 123대 국정과제를 발표하면서 방첩사 필수 기능을 다른 기관으로 분산 이관한 뒤 폐지하는 방안을 제시했다.

방첩사 수사 기능은 국방부조사본부, 보안 기능은 국방정보본부로 이관하고 방첩 관련 업무만 방첩사 해편 뒤 신설할 조직에서 맡는 시나리오 등이 거론된다.

한편 일각에선 방첩사가 새 정부 출범 이후에도 해체를 막기 위해 ‘부대개혁 TF’라는 전담팀을 꾸려 조직적인 대응에 나섰다는 의혹도 제기되는 형편이다.

국방부 관계자는 이 같은 의혹에 대해 “방첩사 개편은 정부의 국방분야 핵심 국정과제”라며 “민관군의 전문가들이 참여하는 합동위원회를 구성해 개편방안을 조속히 마련할 예정”이라는 입장을 밝혔다.