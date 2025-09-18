선출직 공직자 평가혁신TF 위원장에 3선 정점식 조강특위 위원장에 정희용…강명구·서천호 등

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘이 내년 6월 지방선거를 위한 총괄기획단 위원장에 5선의 나경원 의원을 임명했다.

국민의힘은 18일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 나 의원을 위원장을 하는 ‘제9회 전국 동시지방선거 총괄기획단 출범 등을 의결했다. 최보윤 수석대변인은 기자들과 만나 “우리 당의 5선 국회의원으로서 당 원내대표와 서울시당위원장을 역임했고, 대선 및 총선 공동선대위원장으로 활약하면서 최대 격전지인 수도권 지역 및 전국 단위 선거의 전략 수립, 조직 관리에 탁월한 능력을 보여줬다”고 임명 배경을 설명했다.

지방선거에 앞서 조직 정비를 위해 ‘선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF)’ 위원장엔 3선의 정점식 의원이 임명됐다. 조직강화특별위원회 위원장에는 재선의 정희용 사무총장이 임명됐다. 조강특위에는 강명구 조직부총장과 서천호 전략기획부총장도 당연직으로 참여하게 된다.

최 수석대변인은 “총괄기획단 출범을 계기로 지방선거 승리의 밑그림을 그리는 한편, 선출직 공직자 평가혁신TF를 통해 장동혁 대표가 전당대회 기간 당원과 국민께 약속한 ‘제대로 싸우는 사람’을 공직후보자로 공천하는 데 있어 공정하고 체계적인 평가 기준을 마련할 방침”이라고 말했다.

이어 “조강특위 활동을 통해 지방조직을 조속히 정비해 당원 조직을 확충함으로써 당 지지 기반을 한층 강화하고, 이를 바탕으로 제9회 지방선거에서 압도적인 승리를 거둘 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 덧붙였다.