소규모 양조장 일부 생산 중단…공급 부족에 수요 겹쳐 쌀값 10월 중순 안정화 전망…당분간 수출 차질 불가피

[헤럴드경제=정석준 기자] 막걸리 업계가 쌀 공급 불안과 가격 폭등의 직격탄을 맞고 있다. 원가 부담 압박에 생산량을 줄이거나 가격 조정에 나서는 업체까지 잇따르고 있다.

18일 업계에 따르면 경상남도 의령군에서 막걸리 양조장을 운영하는 A사는 지난달 막걸리 가격을 16% 올렸다. A사 관계자는 “원가와 유통 구조를 고려한 결정”이라며 “가격 인상이 불가피했다”고 말했다.

경기도 파주시 야당동에서 막걸리 양조장을 운영하는 미음넷증류소는 최근 증류기 가동을 중단했다. 파주시농협쌀조합공동사업법인도 관내 양조장에 쌀 공급을 중단하겠다고 전한 것으로 알려졌다.

횡성어사품조합공동사업법인은 최근 관내 양조장에 공문을 보내 쌀 ‘어사진미’의 공급 가격을 ㎏당 2250원에서 2500원으로 인상한다고 통보했다. 이 법인은 정부양곡을 신청했지만, 제한된 물량으로 2주분 정도만 확보했다고 밝혔다. 법인 관계자는 “추후 기상 상황에 따라 달라지겠으나 공급 불안 가능성은 여전히 크다”고 했다.

통상 햅쌀 수확기 직전인 8~10월에는 물량 부족 현상이 나타난다. 하지만 올해는 정부미보다 비싼 일반미까지 소진되는 이례적 상황이 벌어지고 있다. 농림축산식품부 관계자는 “올해는 조생종 수확 시기에 잦은 비로 출하가 늦어졌다”면서 “구곡에 대한 산지 유통업체의 수요까지 증가해 재고가 예상보다 부족한 상황”이라고 설명했다.

실제 쌀값은 고공행진 중이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난 17일 전국 쌀 20kg 상품 평균 가격은 6만2178원으로 1년 전(4만8260원)보다 21.8% 올랐다. 평년(5만225원)보다도 23.7% 높다.

수요는 꾸준히 늘고 있다. K-푸드 인기와 간편식, 가공식품 수요가 늘어난 영향이다. 지난해 국내 가공용쌀 소비량은 64만4000톤으로 전년(62만톤) 대비 3.9% 늘었다. 2020년(49만2000톤)보다는 30.9% 증가한 규모다.

서울 장수, 국순당, 지평주조, 배상면주가 등 대형 업체들도 비축 물량으로 버티고 있다. 일부 기업은 원가 절감을 위해 포장 라인 개선과 품목 교체 작업 시간 단축, 재고 관리 강화에 나섰다. B 막걸리 제조사 관계자는 “국내산 쌀 사용 비중이 높은 대형업체일수록 쌀값 오름세가 계속되면 가격을 올릴 수밖에 없을 것”이라며 “인건비, 관리비 등 부대 비용 부담까지 커졌다”고 강조했다.

막걸리 생산이 어려워지자, 수출 동력까지 잃을 수 있다는 우려가 제기된다. 관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 1~8월 탁주 수출량은 9225톤으로 전년 동기(9777톤) 대비 5.6% 감소했다. 주류업계 한 관계자는 “수출은 환율과 운송비, 현지 유통비 등을 모두 고려해야 하기 때문에 변수가 많다”면서 “원가 부담이 커질수록 제조사들은 수출에 소극적이 될 수밖에 없다”고 말했다.

한편 정부는 10월 중순 햅쌀 출하가 본격화되면 가격이 안정화될 것으로 보고 있다. 정부양곡 공급도 확대 중이다. 지난달 정부양곡(벼) 3만톤을 공급한데 이어 이달 2만5000톤을 추가로 공급한다. 농식품부 관계자는 “정부 비축 물량은 충분한 상태로, 기상·수확량·시세를 고려해 추가 대응할 계획”이라고 했다.