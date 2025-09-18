[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 2024년부터 경북 도내 6개 시군 유치원과 초등학교를 대상으로 아이들이 안전한 등하굣길을 만들기 위해‘지역 현안 특별교부금 통학로 교통 환경 개선 사업’을 추진한다고 18일 밝혔다.

이 사업은 교육부의 지역 현안 특별교부금과 지자체 예산을 50대50 비율로 매칭해 학교 통학로 주변에 횡단 보도, 점자 블럭 등 교통안전 시설물을 설치하는 것을 주요 내용으로 한다.

사업 장소는 어린이보호구역을 중심으로 학교 반경 300m 이내 구간이며 예산은 해당 지자체로 이관돼 시설 설치 및 집행은 지자체에서 수행하게 된다.

2024년에는 3개 시군의 유치원 3개원, 초등학교 1교에 총 1억 1100만원의 특별교부금이 지원됐다.

2025년 1차 사업에서 3개 시군 유치원 1개원, 초등학교 9교에 총 2억 5700만 원을 지원했고 2025년 2차 사업에서는 2개 시군 유치원 11개원과 초등학교 6교에 총 2억 6200만원의 특별교부금을 지원했다.

2026년 1차 사업에는 학교 수요 조사 결과를 반영해 관할 지자체와 협의 후 사업 추진 가능성과 예산 매칭 규모를 사전 검토하여 대상 학교를 선정할 계획이다.

임종식 경북교육감은“작년에 비해 더 많은 학교와 예산이 지원되어 학생들의 안전한 통학 환경 조성에 한층 더 힘을 쏟을 수 있게 됐다”며 “앞으로도 지자체와의 긴밀한 협력과 학교 의견을 적극 반영해 실효성 있는 안전 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.