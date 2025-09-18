[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 지난 6월 21일 치러진 신규 공무원 시험의 최종합격자 1046명을 발표했다.

18일 경북도에 따르면 최종 합격자는 필기시험 합격자 1294명을 대상으로 한 인적성검사, 면접시험, 추가(심층) 면접을 거쳐 확정됐다.

이 가운데 장애인 11명, 저소득층 15명 등 기회균등 별도 채용자도 포함됐다.

최연소 합격자는 울진군 시설 9급(일반토목) 18세(2007년생) 남성이, 최고령 합격자는 상주시 행정 9급에 응시한 55세(1970년생) 남성이 합격자 명단에 이름을 올렸다.

올해 합격자의 평균연령은 29.2세로 지난해(31.1세)보다 1.9세 낮아져 젊은 연령층의 공직 진출이 확대된 것으로 파악됐다.

연령대별로 18~23세 27명(2.6%), 24~27세 314명(30.0%), 28~31세 370명(35.4%), 32~35세 179명(17.1%)으로 28~35세가 52.5%로 절반 이상을 차지했으며, 36세 이상도 156명(14.9%)으로 나타났다.

성별로는 여성이 522명(49.9%), 남성 524명(50.1%)으로 최근 5년간 여성 합격 비율이 우세했던 흐름과 달리 올해는 처음으로 남성이 근소하게 높았다.

개인별 합격여부는 경북도 누리집 시험정보란에서 확인할 수 있다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “앞으로 합격자들이 창의적인 아이디어와 적극적인 업무 자세로 경북의 미래를 만들어 가는 유능한 인재로 성장해 주길 바란다”고 말했다.