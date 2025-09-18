[헤럴드경제=민성기 기자] 혼성그룹 ‘코요태’ 신지(44)가 가수 문원(37)과 결혼을 앞두고 이미 살림을 합첬다고 밝혔다.

신지는 17일 자신이 운영하는 유튜브 채널 ‘어떠신지’에 ‘신혼집에 노래방이 있다고? 코요태 신지의 전원주택 최초공개 ㅋㅋ’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 신지는 “신혼집 공개는 처음이라 너무 떨린다”며 “층수도, 평수도 좀 있다. 단독주택으로 온 이유 중에 하나다”라고 집에 대해 설명했다.

앞서 신지는 신혼집으로 전원주택을 택한 이유에 대해선 “조용하고 자연 친화적인 곳에서 살고 싶었다. 처음엔 그냥 보러 갔는데 마음에 들었다. 집이 그렇게 크진 않지만 전원생활도 가능하고 기운이 좋아 선택했다”라고 설명한 바 있다.

해당 영상에선 신지, 문원의 신혼집 곳곳이 소개됐다.

신지는 제일 먼저 문원의 옷과 신발로 가득 찬 그의 드레스룸을 보여줬다.

그러면서 이사 당일 코요태 행사로 문원 혼자 이사를 도맡았고, 자신은 다음 날 정리에 나섰다고 부연했다.

주방에는 김자반이 한가득이었다. 신지는 이에 대해 “예비신랑이 좋아한다”라며 웃었다.

신혼집의 가장 큰 특징 중 하나는 바로 노래방이었다. 신지는 “4~5명이 들어와도 된다”고 자랑했다.

3층 다락방은 문원의 요구로 꾸며진 컴퓨터실이다. 녹음 장비 등이 있는 곳은 PC방 분위기다.

신지는 지난 6월 23일 소속사를 통해 문원과 내년 상반기 결혼을 준비 중이라고 밝혔다. 하지만 지난달 2일 신지와 문원이 코요태 멤버 빽가와 김종민을 만나 문원이 돌싱이며 딸까지 있다는 사실을 밝히는 모습이 담긴 유튜브 영상이 공개된 후 부정적인 여론이 확산됐다.

그뿐만 아니라 문원의 사생활과 관련한 각종 의혹까지 제기됐고, 신지 소속사는 문원이 전처와 혼전임신으로 결혼한 것은 맞으나 다른 모든 의혹은 사실이 아니라고 밝혔다.

신지는 문원에 대한 굳건한 믿음을 보여주며 유튜브 채널을 통해 결혼 준비 과정을 공개하고 있다.