25일 창원 동전산단, 30일 경산지식산업지구서 개최 웨스턴심포니 오케스트라, 가수 이기찬·알리 등 출연

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 ‘푸르지오’와 ‘써밋’ 입주민들을 대상으로 진행한 ‘푸르지오 가든 음악회’를 자사가 시행·시공을 맡은 산업단지에서도 개최한다고 18일 밝혔다.

이날 대우건설에 따르면 오는 25일과 30일에 각각 창원 동전산업단지와 경산지식산업지구에서 ‘푸르지오 가든 음악회’가 열린다.

이번 음악회는 산업단지에 입주한 기업인과 근로자들에게 감사의 뜻을 전하고, 침체된 지역 경제와 상권에 활력을 불어넣기 위한 취지로 기획됐다. 행사시간은 오후 7시부터 8시 30분까지이며, 무료로 진행된다.

음악회는 웨스턴심포니 오케스트라의 연주, 연희 커넥트(Connect) 이을의 전통공연 등이 마련된다. 가수 이기찬과 알리, 뮤지컬 배우 차지연 등 정상급 아티스트들이 무대에 나선다.

대우건설 관계자는 “푸르지오 가든 음악회는 2022년 9월 최초로 시작한 이래 총 65회 개최될 정도로 고객들의 선호도가 매우 높은 대우건설의 시그니처 프로그램”이라며 “이달말 영남권 산업단지에 개최되는 행사도 고객과 지역사회에 대한 감사의 마음을 담아 알찬 콘텐츠들로 감동을 선사하겠다”고 밝혔다.

한편 이번 행사가 진행될 창원 동전산업단지와 경산지식산업지구는 대우건설이 사업을 추진하며 분양중인 곳이다. 창원 동전산업단지는 창원시가 추진한 제2국가산업단지와 인접한 입지로 도심까지 차량으로 약 15분 거리에 위치한다. 2022년 10월 준공 이후 50여개 기업이 운영 및 착공 중이다. 최근에는 근린생활시설 용지 분양이 활발히 진행되고 있다.

경산지식산업지구는 대구·경북경제자유구역의 핵심 거점으로 이미 160여개 기업과 10여개 국책기관이 입주했다. 최근에는 현대백화점 그룹이 아울렛 부지를 매입해 오는 2028년 대구·경북 최대 아울렛 테마파크가 들어설 예정이다. 현재는 마지막 상업용지와 아파트 부지를 분양중이다.