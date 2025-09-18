[2025-09-18] 헥토헬스케어가 운영하는 프리미엄 프로바이오틱스 브랜드 드시모네 공식몰이 충성 고객을 위한 전용 프리미엄 공간 ‘VIP라운지’를 신설했다. 이번 VIP라운지 운영을 통해 장기 이용 고객에 대한 혜택을 강화하고, 브랜드 가치를 한층 높여 나간다는 계획이다.

새롭게 선보인 VIP라운지는 멤버십 등급 중 Platinum(플래티넘)과 VIP 고객 전용 서비스 공간으로, 오랜 기간 드시모네를 신뢰해온 고객들에게 차별화된 혜택과 감사의 뜻을 전하기 위해 도입됐다. 앞으로 차별화된 혜택과 서비스를 제공하며 장기적인 브랜드 로열티 강화를 이끌어갈 계획이다.

VIP 라운지에서는 ▷헥토헬스케어 신제품 무료 체험 ▷마르크 샤갈 전시회 초청 ▷에르메스 플레이트 세트 증정 ▷프리미엄 초콜릿 브랜드 ‘아도르’ 협업 이벤트 등 다채로운 체험형 프로그램을 제공한다. 오는 10월에는 어린이 키성장 건기식 ‘김석진LAB(랩) 아임빅키’와 연계한 프리미엄 성장 클래스도 준비 중이다. 단순한 쇼핑 리워드를 넘어, 건강·문화·예술·미식이 결합된 경험을 통해 고객 라이프스타일까지 아우르는 것이 목표다.

VIP 라운지 이용 고객들의 호응도 높다. “오랜 기간 드시모네를 꾸준히 먹어온 만큼 충성 고객에게 실질적인 혜택을 주는 브랜드라 감동했다”, “VIP 라운지를 통해 가족 건강 파트너로서 드시모네의 가치를 더 크게 느꼈다”는 등 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

헥토헬스케어 로열티 마케팅 담당자는 “VIP 라운지는 충성 고객들과의 관계를 강화하는 프리미엄 가치를 더하기 위한 제도”라며 “드시모네를 아껴주시는고객분들께 차별화된 혜택을 제공해 브랜드 신뢰를 더욱 굳건히 하고, 건강한 생활 루틴을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

지속 가능한 건강관리에 대한 관심이 높아지면서, 건강기능식품 ‘정기구독 서비스’는 국내외에서 빠르게 새로운 소비습관으로 자리잡고 있다. 드시모네는 이러한 흐름을 대표적으로 입증하는 브랜드로, 공식몰 회원수가 매년 30% 이상 성장하며 충성 고객 기반을 넓혀가고 있다.