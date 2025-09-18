빌 게이츠 방한 계기, 의료AI 진단 솔루션 재조명

[헤럴드경제=최은지 기자] 노을 주식회사는 보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 공동 주최한 ‘APEC 보건·경제 고위급 회의 및 2025 세계 바이오 서밋(World Bio Summit)’에서 자사의 AI 기반 진단 솔루션을 소개했다고 18일 밝혔다.

최근 빌 게이츠 게이츠재단 이사장 방한을 계기로 글로벌 보건 분야에서의 AI 혁신 기술 적용 필요성이 재차 강조되는 기조 속에 노을은 16일 세계 바이오 서밋의 일환으로 열린 라이트재단(RIGHT Foundation) 연례 포럼에서 ‘말라리아 관리의 새로운 시대: 모두를 위한 AI 기반 진단’을 주제로 발표를 진행했다. 발표에서 노을은 중저소득국이나 자원이 제한된 환경에서도 신속하고 정확한 검사를 가능케하는 AI 기반 현장 진단 플랫폼 ‘마이랩 말라리아(miLab MAL)’의 적용 사례와 성과를 소개했다.

이날 발표를 맡은 김미진 노을 수석연구원(박사)는 “노을의 AI 말라리아 진단 솔루션(miLab MAL)은 가나, 에티오피아, 나이지리아 등 말라리아 고위험 지역뿐 아니라 미국에서도 임상을 통해 표준 현미경 검사를 뛰어넘는 효과가 입증되었으며 현재 전 세계 30개국 300개 이상의 기관에서 사용되고 있다“며 “WHO-UNITAID 보고서에서도 ‘가장 발전된 형태의 디지털 현미경 플랫폼’으로 소개된 제품으로 검증된 신뢰도와 높은 효율성을 바탕으로 저자원국과 선진국 시장 모두에서 말라리아 진단 접근성을 높이는 최적의 옵션으로 주목받고 있다”고 덧붙였다.

노을의 AI 말라리아 진단 솔루션(miLab MAL)은 기존 진단 시스템의 한계로 지적돼온 숙련 인력 및 인프라 의존도, 고비용, 낮은 정확도 문제를 해결하는 AI 기반 혁신 진단 기술이다. 노을이 세계 최초 개발한 하이드로겔 기반 고체염색(NGSI) 기술에 고성능 임베디드 AI, 로보틱스 등 40여가지 융복합 기술을 적용해 검체 전처리부터 이미징·분석까지 전 과정을 자동화했으며 네트워크나 대규모 서버 없이도 구동 가능한 세계 최초 온디바이스 AI 형태의 통합 진단 플랫폼을 구현했다.

올해 초 미국 최대 진단 랩체인 랩콥(Labcorp) 과의 공동 연구에서 민감도·특이도 모두 100%를 기록, 선진국에서도 최고 수준의 성능을 인정받았다. 이를 통해 아프리카를 비롯한 LMICs 공공조달 시장뿐 아니라 미국·유럽 등 선진국 시장까지 적용 범위를 넓혀가고 있다.

전 WHO 글로벌 말라리아 진단 평가 위원인 웰링턴 A. 오이보 박사는 miLab MAL을 “말라리아 의심 환자에서 기생충을 확인하는 방식에 혁신을 가져온 제품”이라고 표현하며 “말라리아 진단과 기생충 확진 과정을 가속화하고 WHO 권장 검사의 이행을 지원하는 데 중요한 자산이 될 것”이라고 평가한 바 있다.

보건복지부와 게이츠재단, 국내 제약바이오 기업 등이 공동 출자한 국제보건기술연구기금(Research Investment for Global Health Technology Foundation, 라이트재단)은 중저소득국(LMICs)에서 활용 가능한 필수 백신, 치료제, 진단기술 연구개발(R&D)을 지원하고 있다.

노을은 라이트재단의 지원을 받아 말라리아 통제를 위한 다국적 임상 연구를 수행해오고 있으며 최근 게이츠재단과의 간담회에도 유일한 의료AI 기업으로 초청되는 등 글로벌 보건 파트너와의 논의를 지속적으로 이어가고 있다.