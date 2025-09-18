임직원 기부+회사 매칭 ‘행복한펀드’…누적 27억5000만원 전달

[헤럴드경제=강승연 기자] SPC그룹이 장애 어린이 가족들을 제주도로 초청해 힐링 여행을 선물했다고 18일 밝혔다.

행사는 임직원들의 기부로 조성되는 ‘SPC행복한펀드’를 통해 마련됐다. 임직원들이 매월 급여에서 일정 금액을 기부하면 회사가 동일한 금액을 매칭한다. 이는 삼장애 어린이 재활치료, 특기·적성 교육 등 다양한 지원 사업에 쓰인다.

SPC그룹은 푸르메재단에서 선정한 장애 어린이 가족 30여명을 초청해 16일부터 3박 4일간 행사를 진행했다. 참여 가족들은 캐릭터 박물관·수족관·전시회 관람 등 다양한 체험과 레크리에이션을 즐겼다. SPC 임직원들도 자원봉사자로 동행했다.

SPC그룹 관계자는 “임직원들의 꾸준한 참여와 나눔으로 장애 어린이 가족 초청 여행을 14회째 이어오고 있다”며 “고단한 일상에서 벗어나 소중한 추억을 만드는 시간이 되었길 바란다”고 말했다.

한편 SPC그룹은 2012년부터 행복한펀드를 통해 매년 100여명의 장애 어린이를 지원해 왔다. 지금까지 약 1700명에게 27억5000만원을 전달했다.